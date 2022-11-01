Diễn biến MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Nhiều đối tượng không hợp tác, khai quanh co gây khó khăn cho lực lượng chức năng

Xã hội 01/11/2022 10:56

Liên quan đến vụ xả súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong, lực lượng chức năng cho biết các đối tượng liên tục có những lời khai quanh co.

Theo thông tin từ Zing News sáng ngày 1/11, nhiều lực lượng của Công an tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc tiếp tục phong tỏa tất cả lối ra khỏi đảo ngọc để những người liên quan đến vụ nổ súng không thể trốn vào đất liền. Theo cơ quan điều tra, từ sáng 31/10 đến nay chưa có thêm nghi can nào bị bắt.

Cụ thể đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan chức năng xác định các đối tượng chính liên quan đến vụ nổ súng tại Bến Tràm đều có hộ khẩu thường trú tại Cà Mau. Nhóm của Võ Văn Lương (còn gọi là Hai Lượng, 35 tuổi, thường trú ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh) giải quyết mâu thuẫn bằng súng vì tranh chấp đất đai với Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương).

Diễn biến MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Nhiều đối tượng không hợp tác, khai quanh co gây khó khăn cho lực lượng chức năng - Ảnh 1

Bị can Võ Văn Lương - Ảnh: Zing News 

Theo đại tá Diệp Văn Thế, cơ quan điều tra chuẩn bị tạm giữ thêm một số ôtô chở các bị can đi gây án. Số người bên phía của Võ Văn Lương đi ôtô đến ấp Bến Tràm vào trưa 27/10, được xác định hơn 50 người.

Khi đó, 2 nhóm cãi nhau về chuyện đất đai. Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) đàn em của Lương, đã dùng súng bắn vào nhóm người của Đoài, làm 2 người chết tại chỗ là Phan Trọng Hải (24 tuổi, ngụ huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, ngụ ấp Bến Tràm).

Bốn người trúng đạn bị thương lúc đó là Lê Hữu Nghĩa (26 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang).

Diễn biến MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Nhiều đối tượng không hợp tác, khai quanh co gây khó khăn cho lực lượng chức năng - Ảnh 2
Bị can Đoàn Thiên Long - Ảnh: Zing News  

Sau khi gây án, hàng chục người trong nhóm của Lương lên xe bỏ trốn. Đến sáng 28/10, cảnh sát bắt được 29 nghi can và tạm giữ ôtô 16 chỗ tại hiện trường. Khám xét nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng và 19 viên đạn.

Ngoài Võ Văn Lương, ban chuyên án đã xác định thêm 3 đối tượng cầm đầu các nhóm nhỏ cùng tham gia là Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ Hải Phòng), Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau) và Nguyễn Văn Thái (tức Thái “Bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc).

Diễn biến MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Nhiều đối tượng không hợp tác, khai quanh co gây khó khăn cho lực lượng chức năng - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Công An TP.HCM  

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM đến ngày 29/10, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt 38 người có liên quan. Trong đó bắt giữ 4 người được xác định chủ mưu, cầm đầu, gồm: Võ Văn Lương (tức Hai Lượng), Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau), Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus, SN 1988, ngụ TP.Phú Quốc) và Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng).

Ngoài ra, công an cũng đã bắt giữ được nghi phạm trực tiếp nổ súng là Đoàn Thiên Long (SN 2001, ngụ TPHCM).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn.

Trong những ngày qua, các bị can khai quanh co, thiếu thành khẩn, nên cảnh sát đang đấu tranh để làm rõ vụ án và truy bắt các nghi can còn lại.

Các khẩu súng và đạn liên quan đang được cơ quan chức năng giám định nhưng chưa có kết quả. Long vẫn chưa khai nguồn gốc khẩu súng bắn đạn hoa cải.

Thông tin MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Kiểm soát sân bay, bến cảng truy bắt nghi phạm còn sót lại

Thông tin MỚI vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người tử vong: Kiểm soát sân bay, bến cảng truy bắt nghi phạm còn sót lại

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