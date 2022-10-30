Đến nay, Công an đã khởi tố 35 bị can trong vụ án Giết người và Gây rối trật tự tại công cộng.

Theo thông tin từ Zing News chiều ngày 30/10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan điều tra vẫn đang giám sát chặt chẽ sân bay, bến cảng, kiểm soát người và phương tiện để truy bắt các nghi can còn lại trong vụ nổ súng ở TP Phú Quốc khiến 2 người tử vong .

Công an cũng bắt giữ Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM), người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ của Hai Lượng.

Trước đó, Công an đã bắt giữ 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu gồm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, cư trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc), Bùi Minh Trung (tức Trung “Cà Mau”), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ xã Hà Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các nghi phạm liên quan vụ án ra đầu thú, thành khẩn khai báo để nhận khoan hồng của pháp luật.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet đã cho biết, nhóm của Võ Văn Lượng, Bùi Minh Trung xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của ông Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) liên quan tranh chấp đất đai.

Khoảng 11h20 ngày 27/10, nhóm của Lượng gồm khoảng 50 người đi ôtô đến thửa đất của ông Khúc Văn Đoài ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong nhóm của Lượng có một số người sử dụng súng rượt đuổi, bắn vào nhóm người của Đoài làm nạn nhân Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, quê TP Phú Quốc) tử vong.

Vụ việc còn làm 4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (56 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi).