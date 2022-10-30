Chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy làm 4 người ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 30/10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc 4 người trong một gia đình bị xe tải tông tử vong trong lúc chờ đèn đỏ.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, hai vợ chồng cùng 2 con đang dừng đèn đỏ tại ngã ba Tân Vạn (đoạn qua địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì một xe tải chạy tới. Cú tông mạnh khiến cả 4 người tử vong tại chỗ.
Thông tin từ báo Công An TP.HCM, ngay sau khi nhận được thông tin, công an nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.
Vòng xoay này là khu vực vô cùng nguy hiểm, do cách phân luồng rối ren làm khó người tham gia giao thông nên rất hay xảy ra tai nạn.