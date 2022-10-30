Trong lúc đi hái dừa nước trên kênh tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM), chiếc ghe bất ngờ chìm khiến cả 3 em bị rớt xuống nước và khiến một em tử vong thương tâm.
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Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 10h ngày 30/10, 3 nam thiếu niên khoảng 16 tuổi chèo ghe đi hái dừa nước dọc tuyến kênh trên đường Trần Hải Phụng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Khi đến khu vực ấp 6A, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), chiếc ghe bất ngờ lật khiến cả 3 rơi xuống kênh. Lúc này, một số người dân nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến, cứu được 2 người lên bờ, người còn lại mất tích.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã đến hiện trường tìm kiếm. Đến hơn 13h, cảnh sát đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Theo người nhà các nạn nhân bị đuối nước, trước đó các em có xin gia đình ra khu vực kênh chơi và sau đó xảy ra vụ việc đau lòng này. Hiện công an đang làm rõ.