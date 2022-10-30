Sau khi đổ xăng hù dọa thì vợ chồng ông D. xô xát. Kết quả, người chồng tử vong tại chỗ, còn người vợ bị thương nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 30/10, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng nghiêm trọng nghi do mâu thuẫn gia đình.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông T.V.Đ (67 tuổi, xã An Phú, huyện Hớn Quảng). Vợ ông D. là bà T.L. (49 tuổi) bị thương nặng.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, vợ chồng ông Đ. xảy ra mâu thuẫn. Ông Đ. được cho là tức giận lấy can xăng ra đổ lên nền nhà châm lửa hù doạ bà L. khiến một số đồ vật trong nhà bị cháy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ngay sau đó, hai người lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, ông Đ. bị đâm nhiều nhát gục xuống đất và tử vong tại chỗ. Bà L. cũng bị con dao nhọn đâm vào bụng, bỏ chạy ra ngoài,

Nghe tiếng la hét, người dân địa phương chạy sang đưa bà L. đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Theo người dân địa phương, trong thời gian chung sống, giữa ông Đ. và bà L. thường xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tranh-cai-mau-thuan-doi-vo-chong-giang-co-quyet-liet-khien-mot-nguoi-tu-vong-tai-cho-519279.html