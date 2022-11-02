Bình Dương: Cãi nhau với vợ, người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử

Xã hội 02/11/2022 09:55

Đi nhậu về và mâu thuẫn với vợ, người đàn ông lái xe máy lên giữa cầu Phú Cường, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân Việt ngày 1/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã cứu hộ thành công một người đàn ông có ý định nhảy cầu Phú Cường tự tử.

Theo đó, khoảng 23h ngày 31/10, công an nhận tin báo có 1 người đàn ông nhảy cầu Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tự tử.

Bình Dương: Cãi nhau với vợ, người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 1
Hiện trường nơi diễn ra vụ việc - Ảnh: Zing News  

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các lực lượng triển khai cứu hộ.

Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ thấy anh N.Q.N (SN 1986) nhảy cầu Phú Cường nhưng vẫn còn sống. Thời điểm này, anh N đang bám vào khung sắt bảo vệ chân cầu.

Anh N sau đó được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa lên bờ an toàn bằng tàu cứu hộ.

Bình Dương: Cãi nhau với vợ, người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử - Ảnh 2
Chiếc xe máy do ông N. để lại trước khi tự tử - Ảnh: Báo Dân Việt 

Theo thông tin từ Zing News, tại Công an phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một), người này được xác định tên N.Q.N. (36 tuổi). Ông N. khai nhà ở phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một), khi đi nhậu về đã cãi nhau với vợ.

Bực tức, ông N. lái xe máy lên giữa cầu Phú Cường rồi nhảy xuống sông Sài Gòn nhưng may mắn bám được vào khung sắt nên thoát chết.

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