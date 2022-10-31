Diễn biến MỚI thảm kịch sập cầu treo ở Ấn Độ: Đã vớt được hơn 120 nạn nhân và con số vẫn còn có thể tăng lên trong vài giờ tới

Xã hội 31/10/2022 10:38

Liên quan đến vụ sập cầu treo ở Ấn Độ, lực lượng chức năng cho biết đã vớt được hơn 120 thi thể nạn nhân và con số vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 31/10, hãng thông tấn AFP dẫn lời ông P. Dekavadiya - cảnh sát trưởng thị trấn Morbi, bang Gujarat (Ấn Độ) cho biết tính tới thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 120 thi thể và số người chết trong thảm kịch sập cầu treo trưa trước đó có thể còn tăng thêm.

Có tổng cộng khoảng 500 người trên và quanh cây cầu thời điểm xảy ra thảm kịch. 130 người đã được cứu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm dưới sông.

Diễn biến MỚI thảm kịch sập cầu treo ở Ấn Độ: Đã vớt được hơn 120 nạn nhân và con số vẫn còn có thể tăng lên trong vài giờ tới - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm kịch - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM  

Theo AFP, chính phủ Ấn Độ đã điều động 50 lính hải quân và 30 lính không quân cùng với một đội quản lý thảm họa quốc gia đến hỗ trợ tìm kiếm những người mất tích.

Nhà chức trách địa phương sắp triển khai kế hoạch ngừng xả nước tại con đập gần đó và dùng máy bơm để rút bớt nước khỏi khu vực hiện trường nhằm đẩy nhanh quá trình tìm kiếm, theo AFP.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết thêm Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Narendra Modi đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ sập cầu. Tổng thống Murmu cầu nguyện cho sự an toàn và hạnh phúc của mọi người, đồng thời cầu mong những người bị thương sớm bình phục.

Diễn biến MỚI thảm kịch sập cầu treo ở Ấn Độ: Đã vớt được hơn 120 nạn nhân và con số vẫn còn có thể tăng lên trong vài giờ tới - Ảnh 2
Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Theo các nguồn tin, cây cầu dài 230m với gần 100 năm tuổi này, xây dựng dưới thời cai trị của Anh, là điểm dã ngoại của địa phương và thu hút rất đông du khách vào cuối tuần hoặc các dịp lễ. Khu vực này không có kết nối điện nên hoạt động cứu hộ trong đêm bị hạn chế nhiều.

Cả 3 quân chủng hải, lục, không quân của Ấn Độ đều cùng được huy động tham gia cứu hộ. Theo đó, 3 trung đội thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) cùng với 50 quân nhân Hải quân, 30 quân nhân Không quân, 2 đội hình lục quân và 7 nhóm thuộc Lữ đoàn cứu hỏa đã đến Morbi cùng với các thiết bị tiên tiến để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Morbi là một trong những cụm sản xuất gốm sứ lớn nhất thế giới và chiếm hơn 80% sản lượng gốm sứ của Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi, người đang có chuyến thăm bang Gujarat trong ba ngày, cho biết ông đã chỉ đạo lãnh đạo bang này điều động chiến dịch cứu hộ khẩn cấp.

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