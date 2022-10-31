Liên quan đến vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng cho biết bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động ngày 31/10 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Trường Hận để tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Nguồn tin cho biết, Nguyễn Trường Hận khai khoảng 9 giờ 30 phút 30/10, sau khi nhận hàng, Hận điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 49C-087.21 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-044.58 chở hàng từ tỉnh Đắk Nông đến cảng Gò Dầu tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 14 giờ 55, Hận điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ đường Quốc lộ 1K – TP Dĩ An về ngã ba cầu vượt Tân Vạn. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động Khi đến gần giao lộ ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743A thuộc Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Hận giảm tốc độ và mở đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái. Đến gần giao lộ Hận nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông màu xanh nên cho xe từ từ đi vào giao lộ, rồi rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn.

Lúc này Hận chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải. Khi đi được khoảng 10m, Hận nghe có tiếng động lớn, cảm giác xe va chạm với vật gì đó nên đạp thắng cho xe dừng lại. Khi mở cửa, Hận mới biết xe đã va chạm với xe máy 81H8-4124 khiến 4 người trên xe tử vong tại chỗ. Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, danh tính các nạn nhân gồm: người chồng là Phạm Văn Luốc (37 tuổi, quê Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai), vợ là Lương Thị Hà (chưa xác định được năm sinh). Hai con gái gồm: Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi). Chiếc xe gây ra tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo VietNamNet Do quá hoảng sợ, Hận đi sang cây xăng đối diện bên kia đường, sau đó nhờ 1 người bảo vệ dân phố chở đến Công an phường Bình Thắng đầu thú. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Nguyễn Trường Hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, kết quả: 0.000mg/l; Kết quả kiểm tra các chất kích thích: Âm tính. Theo nguồn tin, hành vi của Nguyễn Trường Hận đã có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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