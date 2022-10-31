Diễn biến MỚI của vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong: Bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự

Xã hội 31/10/2022 09:12

Liên quan đến vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng cho biết bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động ngày 31/10 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Trường Hận để tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Nguồn tin cho biết, Nguyễn Trường Hận khai khoảng 9 giờ 30 phút 30/10, sau khi nhận hàng, Hận điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 49C-087.21 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-044.58 chở hàng từ tỉnh Đắk Nông đến cảng Gò Dầu tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 14 giờ 55, Hận điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ đường Quốc lộ 1K – TP Dĩ An về ngã ba cầu vượt Tân Vạn.

Diễn biến MỚI của vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong: Bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động  

Khi đến gần giao lộ ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 743A thuộc Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Hận giảm tốc độ và mở đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái. Đến gần giao lộ Hận nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông màu xanh nên cho xe từ từ đi vào giao lộ, rồi rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn.

Lúc này Hận chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải. Khi đi được khoảng 10m, Hận nghe có tiếng động lớn, cảm giác xe va chạm với vật gì đó nên đạp thắng cho xe dừng lại. Khi mở cửa, Hận mới biết xe đã va chạm với xe máy 81H8-4124 khiến 4 người trên xe tử vong tại chỗ

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, danh tính các nạn nhân gồm: người chồng là Phạm Văn Luốc (37 tuổi, quê Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai), vợ là Lương Thị Hà (chưa xác định được năm sinh). Hai con gái gồm: Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi).

Diễn biến MỚI của vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong: Bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự - Ảnh 2
Chiếc xe gây ra tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Báo VietNamNet  

Do quá hoảng sợ, Hận đi sang cây xăng đối diện bên kia đường, sau đó nhờ 1 người bảo vệ dân phố chở đến Công an phường Bình Thắng đầu thú.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định Nguyễn Trường Hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, kết quả: 0.000mg/l; Kết quả kiểm tra các chất kích thích: Âm tính.

Theo nguồn tin, hành vi của Nguyễn Trường Hận đã có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bình Dương: Tai nạn thảm khốc xe tải tông xe máy, cả 4 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

Bình Dương: Tai nạn thảm khốc xe tải tông xe máy, cả 4 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

Chiếc xe đầu kéo va chạm với xe máy làm 4 người ngã xuống đường bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Dương 4 người tử vong tử vong tại chỗ Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?