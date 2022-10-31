Vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Lời khai của cô gái đi cùng nghi phạm

Xã hội 31/10/2022 09:49

Liên quan đến vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, cô gái trẻ khai nhận ngồi cùng xe nhưng không cầm lái.

Theo thông tin từ Zing News liên quan vụ tai nạn giữa xe Ferrari 488 và xe máy làm một người chết tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đã tiếp nhận xử lý vụ việc.

Vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Lời khai của cô gái đi cùng nghi phạm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet 

Sáng cùng ngày, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện bên cạnh ôtô Ferrari 488 được lan truyền trên mạng xã hội. Một số hình ảnh còn cho thấy người này ngồi trên ghế lái của chiếc siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng.

Được biết khi CSGT tiếp nhận hiện trường, qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, tài xế chiếc xe được ghi nhận là anh H.B.V. (sinh năm 1997). "Thời điểm này người đàn ông trên không có mặt ở hiện trường", nguồn tin nói và cho biết người phụ nữ khai nhận là ngồi cùng trên xe và không cầm lái.

Vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Lời khai của cô gái đi cùng nghi phạm - Ảnh 2

Vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Lời khai của cô gái đi cùng nghi phạm - Ảnh 3
 Cô gái đi cùng nghi phạm trên chiếc siêu xe Ferrari gây tai nạn - Ảnh: Zing News 

Ngoài ra, vị này cũng cho biết nguyên nhân vụ việc và tài xế cầm lái chiếc siêu xe sẽ được lực lượng của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội làm rõ.

Trước đó theo thông tin từ báo VietNamNet đã đưa tin vào khoảng 3h45 ngày 31/10, tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy.

Thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Ferrari mang BKS 80-3xx-NG-xx do anh V. điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 29T1- 337.xx (chưa rõ người điều khiển) đang đi phía trước, cùng chiều đường.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hà Nội: Va chạm kinh hoàng khiến siêu xe Ferrari vỡ nát, người đi xe máy tử vong

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Sau cú va chạm, cả hai phương tiện hư hỏng nặng. Người đi xe máy tử vong tại chỗ.

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