Mới đây trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa xảy một vụ tự tử, một thanh niên đã bất ngờ để lại ô tô rồi trèo qua lan can cầu Bãi Cháy (Hạ Long, Quảng Ninh), gieo mình xuống biển.

Theo thông tin báo Giao Thông cho biết từ cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh), khoảng 7h40 tối ngày 31/10, một người đàn ông lái xe ô tô từ hướng Hòn Gai về Bãi Cháy, khi đến khu vực giữa cầu Bãi Cháy thì bất ngờ dừng lại rồi leo qua lan can nhảy xuống biển tự tử.

Tại hiện trường nơi nam tài xế nhảy cầu có 1 chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Mazda mang BKS 14A- 687.XX, một chiếc điện thoại và một số giấy tờ cá nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV

Theo thông tin từ báo VOV, người dân chứng kiến vụ việc cho biết, nam thanh niên điều khiển xe ô tô BKS: 14A-687.xx di chuyển hướng Hòn Gai về Bãi Cháy. Khi đến giữa cầu Bãi Cháy, nam thanh niên bất ngờ dừng xe rồi trèo qua lan can cầu, nhảy xuống biển.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp các lực lượng tìm kiếm nam thanh niên này.

Từ giấy tờ cá nhân và điện thoại bị bỏ lại trên xe ô tô, bước đầu xác định nam thanh niên nhảy cầu là V.T.V. (SN 1995) trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

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