Thông tin MỚI vụ học sinh nhảy lầu 3 tại trường học nghi do bị bạn trêu chọc ở Hà Nội: Trước đó em này có biểu hiện tâm lí bất thường

Liên quan đến vụ một học sinh nhảy xuống đất từ lầu 3 nghi do bị bạn bè trêu chọc, mới đây lực lượng chức năng cho biết em học sinh này đã có biểu hiện bất thường từ trước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Phòng GD&ĐT, trước đó đơn vị nhận được thông tin từ trường học về việc một học sinh lớp 9A4 nhảy từ tầng 3 xuống. Cụ thể, hôm diễn ra sự việc, trời mưa nên lớp này học giờ Giáo dục thể chất trong nhà đa năng. Cuối tiết học, giáo viên bộ môn có tổ chức một số hoạt động nhóm, tự chọn một số môn cờ vua, ném bóng… Trong khi tham gia các hoạt động nhóm, học sinh cùng một số bạn chơi đùa, trêu chọc nhau. Sự việc đã được giáo viên bộ môn nhắc nhở, yêu cầu nhóm học sinh không được tái diễn hành động tương tự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News Đến tiết học thứ 4, môn Lịch sử, một học sinh xin phép cô giáo ra ngoài đi vệ sinh. Sau đó, có tiếng động lớn và giáo viên, học sinh tá hỏa phát hiện em này đang nằm bất động ở sân trường. Ngay lập tức, học sinh đã được nhà trường sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả, em học sinh này bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu. Hiện sức khỏe của học sinh đã ổn định, dự kiến đầu tuần tới sẽ xuất viện.

Phòng GD&ĐT cũng thông tin: “qua biên bản làm việc và tường trình của một số học sinh cùng lớp bước đầu nhận định, thời gian gần đây em có biểu hiện bất thường về tâm lí”. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Nhà trường và gia đình sẽ tập trung chăm sóc, ổn định tâm lý cho học sinh. Em Q. hiện đang được điều trị trại bệnh viện - Ảnh : Báo Tiền Phong Trước đó theo thông tin từ Zing News tối 3/11, ông Đinh Trọng Thái, Hiệu trưởng trường THCS Đức Giang, xác nhận vào ngày 21/10, trường xảy ra vụ em H.X.Q., học sinh lớp 9, nhảy từ tầng 3 xuống đất. Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã đưa em Q. đến bệnh viện cấp cứu. Em bị gãy tay, gãy chân, vỡ xương chậu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, em Q. đang được điều trị tại bệnh viện. Nhà trường và đại diện hội cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi, động viện em Q. Ông Thái cho biết dự kiến trong tuần tới, em Q. sẽ được xuất viện.

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