Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng, sau mọi nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên em bé đã không thể qua khỏi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet rạng sáng 8/11, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận, bé gái bị bỏ rơi giữa rừng 2 ngày trước đã không qua khỏi.

Sau khi được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, bệnh nhi được đưa vào phòng Hồi sức để điều trị.

Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng, bé đã tử vong vào sáng nay (8/11).

Bé gái được điều trị tích cực nhưng không thể qua khỏi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 6/11, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái thùng carton, trên người không hề có mảnh gì che thân. Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con dòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con.

Lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng công an đang xác minh, điều tra về thân nhân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng tại khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn).

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-be-gai-so-sinh-duoc-tim-thay-trong-rung-em-be-da-tu-vong-522252.html