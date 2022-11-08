Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng: Em bé đã tử vong

Xã hội 08/11/2022 10:04

Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng, sau mọi nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên em bé đã không thể qua khỏi.

Theo thông tin từ báo VietNamNet rạng sáng 8/11, Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng xác nhận, bé gái bị bỏ rơi giữa rừng 2 ngày trước đã không qua khỏi.

Sau khi được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đến Bệnh viện Phụ Sản - Nhi, bệnh nhi được đưa vào phòng Hồi sức để điều trị.

Mặc dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng, bé đã tử vong vào sáng nay (8/11).

Thông tin MỚI vụ bé gái sơ sinh được tìm thấy trong rừng: Em bé đã tử vong - Ảnh 1
Bé gái được điều trị tích cực nhưng không thể qua khỏi - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 6/11, một cặp vợ chồng đi làm rừng ở khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ) thì bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái thùng carton, trên người không hề có mảnh gì che thân. Khi phát hiện, tại khu vực rốn, cổ, bẹn, nách của cháu bé có hàng trăm con dòi làm tổ lúc nhúc, cơ thể tím tái hết sức xót xa.

Ngay sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế xã Quế Mỹ và được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Khi thấy cháu bé có dấu hiệu bị suy hô hấp, TTYT huyện Quế Sơn quyết định chuyển cháu bé ra Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT huyện Quế Sơn nhận định cháu bé có thể đã bị bỏ rơi khoảng 1 ngày 1 đêm. Nhiều khả năng người mẹ sau khi vào trong rừng sinh cháu bé xong thì bỏ rơi con.

Lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết lực lượng công an đang xác minh, điều tra về thân nhân của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng tại khu vực thôn 7 (xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn).

Rợn người trước đoạn video ô tô đâm thẳng vào dải phân cách khiến 2 người tử vong thương tâm ở Quảng Ngãi

Rợn người trước đoạn video ô tô đâm thẳng vào dải phân cách khiến 2 người tử vong thương tâm ở Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ ô tô tông vào dải phân cách ở Quảng Ngãi khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng, mới đây đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe trước khi xảy ra tai nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng bé gái sơ sinh tử vong bé gái tử vong Quảng Nam

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?