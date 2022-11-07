Liên quan đến vụ ô tô tông vào dải phân cách ở Quảng Ngãi khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương nặng, mới đây đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe trước khi xảy ra tai nạn.

Theo thông tin từ báo Infonet/VietNamNet cho biết vụ tai nạn ô tô đâm vào dải phân cách xảy ra vào 5 giờ 35 phút ngày 6/11 và được camera ghi lại. Theo clip, chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng đang di chuyển trên đường bỗng đâm thẳng vào dải phân cách như thể tài xế không phát hiện ra phía trước có vật cản.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc ô tô nhào lộn nhiều vòng và biến dạng, hư hỏng nặng.

Trước đó theo báo Tuổi Trẻ đã thông tin vào ngày 6/11, ông Võ Văn Đồng - chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 3 người bị thương trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 5h cùng ngày tại Km 1028+800m, trên quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Xe 7 chỗ do tài xế Nguyễn Đình Quốc T. (34 tuổi), trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), điều khiển, đi theo hướng Bắc - Nam. Đến vị trí trên, ô tô bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường rồi tung lên cao, lăn lộn nhiều vòng trước khi tiếp đất.

Ô tô chở theo 5 người, gồm cả tài xế (tử vong tại chỗ). Người đi cùng trên xe là chị Nguyễn Thị L. (22 tuổi), trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Nguyễn Thị L. đã tử vong.

3 người còn lại trên xe cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

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