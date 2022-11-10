Mới đây trên địa bàn cao tốc Trung Lương - TP.HCM đã xảy ra một trường hợp ẩu đả nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 10/11 trên mạng xã hội xuất hiện clip 29 giây ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng trên tay cầm dao đứng trên đường cãi vã với một tài xế khác đang ngồi trên xe ô tô. Vụ việc này được tài xế ngồi trên chiếc xe ô tô dùng điện thoại di động quay lại.

Cụ thể, anh T.H.K (32 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết anh là người quay và đăng tải clip trên. Theo anh K, chiều ngày 10-11 anh lái ô tô con chở theo 3 người khách (một người nước ngoài, một người lớn tuổi và hướng dẫn viên) chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng đi từ Tiền Giang về TP. HCM.

Người đàn ông cầm dao đe dọa tài xế - Ảnh: Zing News

Khi lưu thông đến đoạn địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An thì xe anh K và xe khách 63B -011.62 có va chạm. Sau va chạm, xe anh K bị hư hỏng phần hông phía sau.

Lúc này anh K điều khiển phương tiện đuổi theo xe khách đến địa bàn huyện Bến Lức để chặn và yêu cầu xe khách dừng lại để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên xe khách này không dừng.

Sau đó, xe khách vượt qua và chặn xe anh K. Anh K điều khiển cho xe dừng lại thì phía sau một xe đầu kéo chạy tới và may mắn thắng kịp.

Chiếc xe ô tô của anh K bị hư hỏng phần hông phía sa - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm ngay sau khi xe khách chạy vượt lên và chặn đầu ôtô 7 chỗ. Thời điểm đó, một người đàn ông mặc áo trắng cầm con dao (kiếm) từ xe khách bước xuống đi đến đập cửa kính và có hành vi đe dọa tài xế xe 7 chỗ.

Sau khi đe dọa, người đàn ông này bước lên xe khách và rời đi.

Xe máy tông đuôi xe tải đậu ven đường, 2 người tử vong tại chỗ Cú va chạm khiến cả 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tai-xe-xe-7-cho-bi-nguoi-dan-ong-cam-dao-de-doa-xu-ngay-tren-cao-toc-523388.html