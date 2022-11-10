Mới đây trên xã Ia Piar (huyện Phú Thiện, Gia Lai), xác nhận có hai người phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 10/11, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thì thể 2 người phụ nữ xấu số không may bị đuối nước khi đi chăn bò.

Cùng ngày, chị S. H.Y (SN 1994) và chị S.H.N (cùng trú tại thôn Plei Gok, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) cùng nhau đi chăn bò tại khu vực ven sông Ayun, xã Piar.

Khi thấy bò bơi qua sông Ayun, 2 người phụ nữ này bơi theo. Không may, nước sâu và chảy xiết đã cuốn trôi cả hai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Thấy vậy, người dân vội báo chính quyền địa phương để tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM do mực nước sâu nên đến 14 giờ 30 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị SHY và đến 18 giờ mới tìm thấy nạn nhân thứ hai là chị SHN.

Được biết, hoàn cảnh gia đình hai nạn nhân rất khó khăn, nhà ở gần nhau. Chị SHY có hai con nhỏ, còn chị SHN mới sinh con được sáu tháng tuổi.

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