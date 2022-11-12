Hai anh em ruột chở nhau bằng xe máy đến trường, không may va chạm xe ôtô, người anh học lớp 11 tử vong tại chỗ, người em học lớp 10 bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ tai nạn thương tâm xảy ra sáng 12/11, trên quốc lộ 48, đoạn qua xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời gian trên, hai anh em ruột trú xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), đi đến trường bằng xe máy thì xảy ra va chạm với xe ôtô con (chưa rõ biển kiểm soát và danh tính tài xế).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng theo thông tin từ báo Dân Trí, vụ tai nạn khiến người anh tử vong, người em bị thương nặng được đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Hai em bị tai nạn nói trên là anh em ruột và là học sinh của trường chúng tôi. Người anh tử vong đang học lớp 11, người em học lớp 10 bị thương nặng đang được cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ", lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Du cho biết.

Lực lượng Công an huyện Diễn Châu, Đội CSGT 1-48 (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.

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