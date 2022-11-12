Vụ hành hung dã man dẫn đến tử vong người phụ nữ ở khách sạn: Cần làm rõ hành vi giết người một cách tàn bạo này

Xã hội 12/11/2022 19:00

Mới đây trên MXH đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã dùng vật cứng tác động mạnh nhiều lần khiến người phụ nữ đi cùng bị thương nặng rồi tử vong. Hành động dã man trên gây bức xúc dư luận những ngày qua ở Cà Mau.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân vào chiều 12/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ thành phố Cà Mau) để làm rõ hành vi liên quan đến cái chết thương tâm của bà N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Vụ hành hung dã man dẫn đến tử vong người phụ nữ ở khách sạn: Cần làm rõ hành vi giết người một cách tàn bạo này - Ảnh 1
Người thân đau đớn trước sự ra đi của nạn nhân - Ảnh: Báo Nhân Dân

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được lời khai từ phía nghi can, bởi ông Xuân có nhiều biểu hiện không bình thường như la hét, không kiểm soát được hành vi đại tiện…

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 11/11, nhiều người dân ở TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) chia sẻ đoạn clip người đàn ông hành hung dã man một phụ nữ ở khách sạn khiến người này tử vong.

Vụ việc được cho là xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn phường 5, TP. Cà Mau. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn X (58 tuổi, ngụ TP. Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Vụ hành hung dã man dẫn đến tử vong người phụ nữ ở khách sạn: Cần làm rõ hành vi giết người một cách tàn bạo này - Ảnh 2
Vụ hành hung dã man dẫn đến tử vong người phụ nữ ở khách sạn: Cần làm rõ hành vi giết người một cách tàn bạo này - Ảnh 3
Nạn nhân bị đối tượng liên tục đánh vào các vùng dễ tổn thương - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo hình ảnh camera ghi lại, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của người nữ. Trong khi đó, người phụ nữ không còn sức chống cự, chỉ nằm ôm đầu chịu trận. Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Sau một lúc đánh liên tục vào người nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp.

Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi.

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, người nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng.

Qua thăm khám ban đầu, người phụ nữ bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể đầy các vết thương.

Được biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn X. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ.

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