Bố mẹ bị ô tô tông tử vong, 3 con thơ mồ côi sống với mẹ già không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa: 'Trời đất như đổ sập trước mặt'

Xã hội 13/11/2022 16:46

Hai vợ chồng không may mất vì tai nạn giao thông bỏ lại 3 con thơ, phải nương nhờ vào sự yêu thương của bà nội không khỏi khiến những người xung quanh phải cảm thấy chạnh lòng xót xa cho nỗi đau mà gia đình họ đang phải đón nhận.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, nằm ở cuối con đường bê tông chạy sâu vào xóm Bàu Giếng Vịt, dưới chân núi Tà Zôn, thuộc thôn 4, xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc) là căn nhà của vợ chồng anh Trần Quang Vinh (40 tuổi) và Lê Thị Mỹ Dung (36 tuổi).

Khi chúng tôi đến viếng thăm, dù đã hai tuần sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm cả hai vợ chồng tử vong, nhưng không khí cô quạnh vẫn bao trùm căn nhà nhỏ.

Nhìn vào bên trong căn nhà rộng chỉ khoảng 40m2, ngoài bàn thờ đặt sát vách tường vẫn nghi ngút khói, không thấy có vật gì có giá trị. Điều không khỏi xót thương đó là hai vợ chồng anh Vinh, chị Dung ra đi để lại ba con thơ dại.

Bố mẹ bị ô tô tông tử vong, 3 con thơ mồ côi sống với mẹ già không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa: 'Trời đất như đổ sập trước mặt' - Ảnh 1

Tai nạn xảy ra làm hai cháu Vy, Chương mồ côi bố mẹ chỉ sau một đêm kinh hoàng - Ảnh: Báo Giao Thông 

Cháu lớn nhất tên Trần Thị Bích Vy đang học lớp 9, con trai Trần Minh Chương đang học lớp 4 và cháu nhỏ Trần Lê Bảo Ngọc chỉ mới 7 tháng tuổi.

Chỉ tay về phía căn nhà trống vắng cùng hai đứa cháu nhỏ, bà Cao Thị Quý (60 tuổi, mẹ anh Vinh) ngân ngấn nước mắt nói: “Bố mẹ các cháu hàng ngày buôn bán mưu sinh ngoài chợ ổn định. Hằng đêm hai vợ chồng đi chợ mua nông sản rồi bỏ mối ngoài chợ Phú Long.

Đầu năm gia đình đón thêm thành viên mới, ai nấy đều vui mừng, dù cuộc sống vất vả hơn nhưng trong nhà vẫn đầy ắp tiếng cười. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng thôi mọi thứ đã không còn”.

Đêm 26/10 là ngày ám ảnh nhất cuộc đời bà Quý, khi nhận được hung tin bà ngã quỵ khóc đến ngất. Theo lời kể bà Qúy, gần 1h sáng đang chợp mắt bất ngờ nhận được điện thoại giữa đêm có người báo: “Gì Sáu (tên thường gọi ở nhà - PV) ơi! hai vợ chồng Vinh bị tai nạn tại ngã ba Hàm Đức (cách nhà chừng 2km) nặng lắm”.

Bố mẹ bị ô tô tông tử vong, 3 con thơ mồ côi sống với mẹ già không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa: 'Trời đất như đổ sập trước mặt' - Ảnh 2
Bà Quý khóc nghẹn mỗi lần nhớ vào cuộc gọi vào sáng sớm hôm đó - Ảnh: Báo Giao Thông 

Đến hiện trường và chứng kiến con trai tử vong, con dâu thoi thóp bà khóc lịm đi.

“Sáng hôm sau tiếp tục nhận tin xấu từ bệnh viện, con dâu không qua khỏi, trời đất như đổ sập trước mặt”, bà Qúy khóc nghẹn nói.

Kể thêm về hoàn cảnh bi đát của gia đình, bà Cao Thị Qúy cho biết thêm, trước đây hai vợ chồng Vinh đi chợ bằng xe máy, sau thời gian việc buôn bán khấm khá hơn nên vay mượn mua lại chiếc xe tải nhỏ để tiện chở hàng. Cuộc sống đang dần ổn định, vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ đều mất hết.

“Hai đứa nhỏ sau ngày đám tang và cú sốc đầu đời nhất quyết không chịu đi học trở lại, bà và các cô cậu ruột an ủi động viên dữ lắm mới chịu đi học lại. Bé Ngọc mới 7 tháng tuổi vừa qua gửi ông bà ngoại nhưng cũng thường đau ốm, những ngày tới tôi lo cho các cháu quá không biết sẽ ra sao?”, bà Qúy đau buồn nói.

bà Huỳnh Thị Mai, hàng xóm cho biết, dù mới sinh con, nhưng do công việc buôn bán, nên Dung cũng phải gồng sức tranh thủ cai sữa cho bé sớm để đi buôn bán lo cho các con.

“Hai vợ chồng ra đi cùng một lúc quá xót xa, không biết các cháu có vượt qua được nỗi đau này”, bà Mai cho hay.

Tai nạn xảy ra, hiện nay cháu nhỏ 7 tháng tuổi đã phải gửi về nhờ ngoại và các dì ở Tầm Hưng, thị trấn Ma Lâm chăm sóc. Khi chúng tôi đến thăm viếng, hai cháu Vy và Chương trong gương mặt hốc hác thẫn thờ, trước sự ra đi đột ngột của cha và mẹ mình.

Ẩn sâu trong đôi mắt của hai đứa trẻ là sự đau buồn mất mát vì nhiều đêm thức giấc khi thiếu hơi ấm của cha mẹ và khoảng trống thiếu vắng cho tương lai phía trước. Ngồi cạnh bên bà nội với khuôn mặt hốc hác, em Trần Thị Bích Vy mắt đỏ hoe nói: “Cháu rất thương cha, mẹ. Hai tuần qua cháu đã nghỉ học vì chưa vượt qua được cú sốc quá lớn.

Thấy bà nội vất vả nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, có lúc nghĩ phải nghỉ học để kiếm việc làm phụ giúp nuôi hai em. Nhưng nhờ bà nội động viên, cháu tiếp tục cố gắng đến trường”, Vy nói.

Ông Nguyễn Hồng Vương, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, sau vụ việc chính quyền xã, Uỷ ban MTTQ xã đã đến thăm viếng, động viên hỗ trợ gia đình hơn 10 triệu đồng.

Ông Vương xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Vinh giờ rất khó khăn, trước khi xảy ra vụ tai nạn vợ chồng anh đi buôn bán ngoài chợ cuộc sống ổn định. Nay cả hai vợ chồng đều mất bỏ lại 3 con nhỏ phải nương nhờ vào người thân.

“Để động viên các cháu tiếp tục đến trường, chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận liên quan cuối năm sớm nhập khẩu cho 3 cháu vào một hộ gia đình người thân để xét và đưa vào diện hộ nghèo, cận nghèo để có chính sách hỗ trợ các cháu có thể tiếp tục đi học”, ông Vương nói.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 1 giờ ngày 26/10, tại Km 1690, QL1 đoạn qua xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, giữa 3 xe ô tô với nhau.

Bố mẹ bị ô tô tông tử vong, 3 con thơ mồ côi sống với mẹ già không khỏi khiến nhiều người cảm thấy xót xa: 'Trời đất như đổ sập trước mặt' - Ảnh 3
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên xe tải biển số (BS) 86C - 007.11 do anh Trần Quang Vinh (trú Hàm Thuận Bắc) điều khiển chở theo chị Lê Thị Mỹ Dung (36 tuổi, vợ anh Vinh) lưu thông hướng nam - bắc.

Khi đến địa điểm trên - là điểm mở của dải phân cách cứng - thì xe tải này chuyển hướng và đang dừng, chờ quay đầu.

Lúc này xe tải BS 79H - 003.98 do Nguyễn Đình Nam (32 tuổi, trú Khánh Hòa) lưu thông cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe BS 86C - 007.11.

Cú tông quá mạnh làm xe tải 86C-007.11 lao qua phần đường ngược lại, hướng bắc - nam.

Cùng lúc này, xe đầu kéo BS 79H - 016.12 do anh Trịnh Đình Long (30 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển tiếp tục tông vào xe tải 86C - 007.11 và đẩy thân xe tải này vào dải phân cách cứng khiến phương tiện lật nghiêng.

Cú tông làm tài xế Vinh văng ra khỏi cabin, chị Dung bị mắc kẹt bên trong và được người dân giải cứu ra ngoài.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng, chị Dung đã tử vong, còn anh Vinh đang trong tình trạng nguy kịch.

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