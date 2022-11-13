Rợn người trước lời khai của nghi phạm chém chết hàng xóm chỉ vì chặt cây làm đổ vào nhà mình

Xã hội 13/11/2022 15:03

Liên quan đến vụ chém chết hàng xóm chỉ vì chặt cây rơi vào nhà, mới đây lực lượng chức năng cho biết nghi phạm đã có những lời khai đầu tiên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào tối 12/11, lãnh đạo UBND phường Trà Cổ xác nhận trưa cùng ngày, tại ngõ 46 thuộc tổ 15, khu Tràng Vỹ xảy ra vụ án mạng khiến một người chết.

Nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Để (55 tuổi, trú khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái), bị nghi phạm Đỗ Thanh Quân (29 tuổi, hàng xóm gần nhà) dùng dao chém. 

Sau khi gây án, Quân phủ chăn lên xác nạn nhân rồi đến cơ quan chức năng tự thú. 

Rợn người trước lời khai của nghi phạm chém chết hàng xóm chỉ vì chặt cây làm đổ vào nhà mình - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết tại cơ quan công an, Quân đã khai nhận là người gây án mạng khiến ông Bùi Văn Để tử vong. Quân cho biết, ngôi nhà cậu ruột cho Quân mượn ở cạnh nhà ông Bùi Văn Để.

Cách đây hơn 1 tháng, ông Bùi Văn Để có chặt cây nhãn làm đổ cành vào mái nhà Quân đang ở. Bức xúc việc này, 12h ngày 12/11, Quân sang nhà ông Bùi Văn Để yêu cầu ông Để sang nhà Quân nói chuyện. ông Bùi Văn Để đồng ý theo về nhà Quân nói chuyện.

Khi cả 2 đi đến bãi cỏ trước sân nhà Quân (cách cửa nhà Quân khoảng 3 mét), cả 2 đứng lại nói chuyện với nhau. Tai đây, Quân hỏi lý do tại sao ông Bùi Văn Để chặt cây đổ vào mái hiên của nhà Quân, ông Bùi Văn Để không nói gì.

Bực tức trước thái độ của ông Bùi Văn Để và nhìn thấy con dao dài 40cm để ở thùng xốp trước hiên nhà Quân. Quân liền tiến đến cầm con dao và đi đến chỗ ông Bùi Văn Để đứng chém 1 nhát theo hướng từ trên xuống dưới và từ phải qua trái vào vùng mặt ông Để.

Rợn người trước lời khai của nghi phạm chém chết hàng xóm chỉ vì chặt cây làm đổ vào nhà mình - Ảnh 2

Đối tượng Quân đã đến Công an TP Móng Cái tự thú - Ảnh: Báo Giao Thông 

Bị chém bất ngờ, ông Để chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng Quân tiếp tục cầm dao chém về phía ông Để , ông Để lùi lại và bị ngã ngửa xuống hố đất sâu khoảng 1 mét ở phía sau.

Thấy ông Để ngã xuống hố, Quân liền nhảy theo xuống và liên tiếp cấm dao chém vào vùng đầu ông Để Một lúc sau, thấy ông Để không cử động, Quân nghĩ ông Để đã chết, nên Quân dừng lại không chém nữa và cầm dao đi vào nhà.

Vào nhà, thấy ngón tay áp út bàn tay phải bị thương chảy máu trong quá trình chém ông Để , Quân tự băng bó vết thương, rối lấy 1 chiếc chăn đem ra phủ lên người ông Để rồi ung dung về nhà sinh hoạt bình thường.

Đến khi Công an phường Trà Cổ và Công an TP Móng Cái vận động, Quân đã đến Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Sáng 13/12, Công an TP Móng Cái đã bàn giao vụ việc và Quân cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án theo thẩm quyền.

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