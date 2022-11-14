Mới đây trên cao tốc Trung Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng 14/11. Lúc này, ô tô tải BKS 94C-010... lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương theo hướng miền Tây đi TP.HCM.

Khi lưu thông đến đoạn Km26 thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An thì va chạm vào đuôi một xe tải khác đang dừng trên làn đường số 1 sát dải phân cách.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Cú va chạm mạnh khiến đầu xe tải 94C - 010... bẹp dúm, biến dạng. Tài xế và phụ xế bị kẹt cứng trong ca bin. Các tài xế và người dân lưu thông qua đây cố gắng hỗ trợ giúp nạn nhân nhưng bất thành.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn khiến hai phương tiện nằm chắn một làn đường, giao thông qua khu vực ùn tắc 3 km. Đơn vị quản lý đường cao tốc đã đến hiện trường phối hợp Cục CSGT phân luồng giao thông, đưa phương tiện bị nạn ra khỏi khu vực.

Chỉ vài giờ trước đó, lúc 21h ngày 13/11, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô cũng xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An.

Vụ việc khiến xe khách, xe tải và ôtô 5 chỗ hư hỏng nặng, giao thông hướng miền Tây về TP.HCM ùn tắc 3 km.

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