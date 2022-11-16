Thanh Hóa: Nhảy xuống nước cứu bạn, bé trai lớp 5 đuối nước tử vong

Xã hội 16/11/2022 20:02

Trong lúc đi học về, 2 học sinh tiểu học ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) bị trượt chân xuống mương nước khiến 1 em tử vong.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết vào chiều 16/11, tin từ Phòng GDĐT, UBND huyện Hà Trung cho biết, trên địa bàn xã Hà Vinh vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh học lớp 5 gặp nạn.

Cụ thể, vào 11h trưa ngày 6/11, em V.V.Q. (học sinh lớp 5E) và một bạn nữ đang trên đường đi học về, khi qua mương nước, bạn nữ không may bị trượt rơi xuống mương.

Thanh Hóa: Nhảy xuống nước cứu bạn, bé trai lớp 5 đuối nước tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết 

Thấy thế, em Q. đã nhảy xuống cứu bạn, nhưng do nước quá sâu nên cả hai cùng chới với.

Theo thông tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại cho biết thêm cùng lúc đó, có nam thanh niên đi qua phát hiện 2 học sinh đang chới với dưới nước, nên đã lao xuống cứu 2 cháu, tuy nhiên, chỉ kịp cứu được nữ học sinh, còn em V.V.Q. đã không qua khỏi.

Thanh Hóa: Nhảy xuống nước cứu bạn, bé trai lớp 5 đuối nước tử vong - Ảnh 2
Chiếc xe của nam sinh lớp 5 - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hà Trung đã tổ chức về gia đình học sinh xấu số để thăm hỏi, động viên, chia sẻ sự mất mát to lớn đối với người thân của nạn nhân.

Cũng theo ông Huy, vụ việc thương tâm trên đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân.

Qua vụ việc thương tâm này, người dân địa phương mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nên lắp đặt biển cảnh báo, để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc tương tự, vì mương dẫn nước này khá rộng và sâu.

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