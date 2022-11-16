Liên quan đến vụ xe biển xanh gây tai nạn chết người ở Phú Quốc, mới đây qua quá trình điều tra lực lượng chức năng đã tra ra chủ sở hữu của chiếc xe.

Theo thông tin từ báo VOV cho biết Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, từ ngày 2/5/2018, chiếc xe xe ô tô con hiệu Nissan, biển kiểm soát 68C-0862 đã được bán thanh lý, Hội không còn là chủ sở hữu của chiếc xe này nữa. Nguồn gốc của chiếc xe này do một mạnh thường quân là doanh nghiệp tài trợ cho Hội để làm phương tiện đi lại hoạt động (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước). Do không sử dụng nên Hội đồng thanh lý của Hội đã họp và thanh lý vào ngày 3/4/2018. Theo đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định số 05-QĐ/2018 thanh lý ô tô con hiệu Nissan, biển kiểm soát 68C-0862 cho ông Trần Thanh Phong, ngụ tại 1045F, đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa thành phố Rạch Giá để sửa chữa làm phương tiện đi lại với giá 60 triệu đồng. Tại điều 2 của Quyết định số 05-QĐ/2018, ông Phong phải làm thủ tục sang tên theo qui định của pháp luật.

Được biết, ông Trần Thanh Phong (tên thường gọi là Phương) nguyên là Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang, hiện là Phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang. Danh Thép tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tiền Phong Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, theo quy định, người nhận chuyển nhượng phương tiện giao thông phải tiến hành làm thủ tục sang tên, đóng thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận phương tiện. Trường hợp không sang tên theo quy định, ngoài việc phải liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp phương tiện gây tai nạn, hoặc được sử dụng trong một vụ án thì còn bị truy cứu hành vi trốn thuế (trước bạ).

Trước đó theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an Phú Quốc cho biết vào khoảng 21 giờ ngày 14/11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) điều khiển xe ô tô bốn chỗ mang biển số xanh 68C-0862 lưu thông theo hướng An Thới đi Dương Tơ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới thì va chạm với xe máy mang BKS 68H1-006.32 do ông L. V. Đ. điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau khi va chạm, ô tô do Danh Thép điều khiển tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước trường THPT An Thới và va chạm với xe máy biển số 68MA- 028.06 do L. D. M. Q. (15 tuổi, ngụ khu phố 6, phường An Thới) điều khiển. Chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: Báo VOV Vụ tai nạn làm ông L. V. Đ. bị thương nhẹ; em L. D. M. Q. bị thương nặng đến sáng ngày 15/11 tử vong. Theo Công an Phú Quốc, sau khi gây tai nạn với em Q., Danh Thép tiếp tục điều khiển xe ô tô đến đoạn đường trước cổng trường Tiểu học - Trung học cơ sở An Thới 2 và bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Danh Thép đã đến Công an TP. Phú Quốc trình báo việc gây tai nạn. Lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế này (kết quả 0,350 mg/lít khí thở), test ma túy (chưa phát hiện), kiểm tra không có giấy phép lái xe ô tô. Qua làm việc ban đầu, Danh Thép khai nhận, khoảng 10 ngày trước có mượn xe ô tô biển số 68C-0862 của ông Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm) để chạy tập lái. Hiện, Công an TP. Phú Quốc đang tiếp tục mời các trường hợp có liên quan để làm rõ nội dung vụ việc.

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