Bình Dương: Thanh niên nằm chết trong làn ôtô, xe máy nạn nhân nằm cách đó 1km

Xã hội 17/11/2022 11:25

Mới đây trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một vừa xảy ra một thanh niên được phát hiện nằm chết trên làn đường ô tô, chiếc xe máy của nạn nhân nằm cách thi thể khoảng một cây số.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 17/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên nằm chết giữa đường, còn chiếc xe máy nằm cách đó cả cây số.

Bình Dương: Thanh niên nằm chết trong làn ôtô, xe máy nạn nhân nằm cách đó 1km - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo đó, khoảng gần 1h sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một phát hiện một nam thanh niên nằm chết trong làn ô tô, bên cạnh có nhiều mảnh vỡ và vết cày trên đường.

Tiếp đó, người dân phát hiện một chiếc xe máy nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một. Chiếc xe này sau đó được xác định là của nạn nhân, người và xe nằm cách nhau khoảng 1km.

Bình Dương: Thanh niên nằm chết trong làn ôtô, xe máy nạn nhân nằm cách đó 1km - Ảnh 2
Thi thể của nam thanh niên - Ảnh: Báo Công An TP.HCM 

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM, qua khám nghiệm các dấu vết ban đầu, công an nhận định nạn nhân bị tai nạn ở phường Phú Lợi, sau đó chiếc xe máy có thể đã bị một xe ô tô kéo lê tới phường Phú Hoà.

Hiện công an đang trích xuất camera trên đường để làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh P.T.B (29 tuổi, quê Đắk Lăk).

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