Trong lúc ba anh em cùng nhậu chung thì phát sinh mâu thuẫn không đáng có, người em sau đó đã nhẫn tâm ra tay sát hại anh ruột của mình.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hồng (57 tuổi, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để điều tra vì liên quan đến vụ chết người xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 17/11, 3 anh em ruột gồm: ông TVH (58 tuổi), TVN (48 tuổi) và Trần Văn Hồng cùng nhậu chung tại nhà ông N ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công An TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM trong lúc cả 3 đang nhậu thì giữa ông H anh và ông H em xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Bất ngờ ông H em dùng vật nhọn đâm vào người ông H anh làm cho ông H anh ngã xuống nền gạch và tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc thì ông H em đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người anh bị em trai đâm chết - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Qua tìm hiểu, ông H anh, ông H em và ông N là ba anh em ruột. Riêng ông H anh và ông H em cùng ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Sau khi xảy ra vụ việc nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung quanh hiện trường theo dõi vụ việc.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

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