Kẻ nổ súng bắn người nhà vợ cũ ở Bắc Giang đã bị bắt giữ

Xã hội 20/11/2022 08:54

Liên quan đến vụ nổ súng bắn người nhà vợ cũ ở Bắc Giang, mới đây nghi phạm chính của vụ án Nguyễn Văn Giang đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo thông tin từ báo Tri Thức & Cuộc Sống vào ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Giang là đối tượng đã nổ súng bắn người nhà vợ cũ.

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Nguyễn Văn Giang tai cơ quan Công An - Ảnh: Báo Tri Thức & Cuộc Sống

Trước đó theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân đưa tin vào khoảng 18h ngày 18/11, tại nhà bà Mai Thị My, SN 1961, ở thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, Giang sử dụng súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn Diện, SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Hậu quả làm anh Diện bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Giang đã bỏ trốn.

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Kẻ nổ súng bắn người nhà vợ cũ ở Bắc Giang đã bị bắt giữ - Ảnh 3
Trước đó lực lượng chức năng đã tiến hạnh lệnh truy nã với Giang - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân 

Được biết, Giang vốn là chồng cũ của chị Hà Thị Nguyệt, SN 1978 – là con gái bà My. Do Giang có bản tính côn đồ, hung hãn, thường xuyên gây gổ đánh đập vợ con nên chị Nguyệt đã ly hôn, đưa con về mẹ đẻ sinh sống. Tuy nhiên, Giang vẫn không buông tha, thường tìm chị Nguyệt để gây sự, đe doạ, yêu cầu chị Nguyệt quay lại với hắn.

Chiều tối 18/11, phát hiện anh Diện đến tìm hiểu chị Nguyệt, Giang đã tức tối mang theo súng tự chế đến nhà mẹ vợ cũ bắn vào ngực tình địch. Khi thấy anh Diện gục xuống, Giang bỏ trốn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, cần thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan Công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Đồng thời cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. 

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