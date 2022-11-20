Theo thông tin từ báo Tri Thức & Cuộc Sống vào ngày 20/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Giang là đối tượng đã nổ súng bắn người nhà vợ cũ.

Nguyễn Văn Giang tai cơ quan Công An - Ảnh: Báo Tri Thức & Cuộc Sống

Trước đó theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân đưa tin vào khoảng 18h ngày 18/11, tại nhà bà Mai Thị My, SN 1961, ở thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, Giang sử dụng súng tự chế bắn vào ngực anh Vũ Văn Diện, SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Hậu quả làm anh Diện bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Giang đã bỏ trốn.