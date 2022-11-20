Người mẹ bị con trai đánh đến chết chỉ vì trách mắng vì nhậu nhẹt quá nhiều.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Vào khuya 18/11, Tùng đi nhậu say về nhà muộn. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Liên, (69 tuổi, mẹ ruột Tùng) la mắng. Bực tức vì mỗi lần nhậu say, về nhà thường hay bị chửi bới, Tùng lấy 1 cây gậy làm bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu khiến mẹ gục xuống nền nhà bất động.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 5h ngày 19/11, Tùng ngủ dậy, thì phát hiện bà Liên đã chết, nên kéo xác mẹ ra phía sau vườn nhà cất giấu. Đến 8h cùng ngày, Tùng mới báo cho gia đình biết sự việc là mình đánh chết mẹ ruột. Thông tin này ngay sau đó đã được trình báo cho cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, đồng thời bắt giữ Tùng để tiếp tục điều tra về hành vi viết người.

Nghẹt thở giải cứu nạn nhân bị đứt tay, chân trong vụ xe khách lật ngang ở Bình Thuận Vụ tai nạn nằm ngay đoạn đường lưu thông trên Quốc lộ 1, chiếc xe khách lật ngang khiến hàng chục người bị thương, trong đó một phụ nữ bị các thanh sắt cắt đứt 1 tay, 1 chân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nguoi-me-bi-chinh-con-trai-ruot-nhan-tam-sat-hai-o-dong-nai-526799.html