Thương tâm người mẹ bị chính con trai ruột nhẫn tâm sát hại ở Đồng Nai

Xã hội 20/11/2022 09:34

Người mẹ bị con trai đánh đến chết chỉ vì trách mắng vì nhậu nhẹt quá nhiều.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Vào khuya 18/11, Tùng đi nhậu say về nhà muộn. Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Liên, (69 tuổi, mẹ ruột Tùng) la mắng. Bực tức vì mỗi lần nhậu say, về nhà thường hay bị chửi bới, Tùng lấy 1 cây gậy làm bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu khiến mẹ gục xuống nền nhà bất động.

Thương tâm người mẹ bị chính con trai ruột nhẫn tâm sát hại ở Đồng Nai - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 5h ngày 19/11, Tùng ngủ dậy, thì phát hiện bà Liên đã chết, nên kéo xác mẹ ra phía sau vườn nhà cất giấu. Đến 8h cùng ngày, Tùng mới báo cho gia đình biết sự việc là mình đánh chết mẹ ruột. Thông tin này ngay sau đó đã được trình báo cho cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, đồng thời bắt giữ Tùng để tiếp tục điều tra về hành vi viết người.

 

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