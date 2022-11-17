Nạn nhân được xác định là T.V.T (SN 1975) và L.V.B (SN 1992). Cả 2 người thường trú tỉnh Kiên Giang, cư trú không ổn định ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Các đối tượng tình nghi có hành vi hành hạ 2 người vừa nêu là Nguyễn Công Toàn (SN 1988); Nguyễn Văn Tỵ (SN 1988) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, cùng ở huyện Trần Văn Thời).

Theo thông tin từ Báo VOV, liên quan đến 2 clip phát tán trên mạng ghi lại cảnh người đàn ông trên tàu cá bị hành hạ dã man, ngành chức năng huyện Trần Văn Thời đã có báo cáo vụ việc.

Vào ngày 28/5/2022, B. đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc bị đánh gây thương tích trên ghe đánh bắt mang biển kiểm soát số BT 97993-TS. Đến ngày 30/5/2022, T. cũng đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo bị đánh gây thương tích.

Kết quả xác minh bước đầu thể hiện, vào tháng 1/2022, ghe đánh bắt thủy sản mang biển kiểm soát số BT 97993-TS do bà Phạm Thị Hà (tên thường gọi là Năm Bộ) làm chủ xuất bến qua cửa sông Ông Đốc. Trên ghe có 7 thuyền viên. Trong đó, có T.V.T.

Trong quá trình đánh bắt, do một người không không thích nghi được với công việc đánh bắt nên sau đó L.V.B được đưa ra thay. Chuyến ghe biển cũng có cả 3 người bị tình nghi có hành vi hành hạ người khác. Đặc biệt, tài công ghe biển này là Nguyễn Công Toàn (tên thường gọi là To) chính là con của chủ tàu.

Hình ảnh người đàn ông bị hành hạ trên tàu. Ảnh: Zing News

Đến ngày 23/5/2022, T. bị To, Tỵ và Hùng đánh gây thương tích (lỗ tai phải, gãy 4 cây răng, dập môi, gối phải). Ngày 24/5/2022 B bị To và Hùng đánh gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một răng.

Sau đó, Công an thị trấn Sông Đốc đã nhiều lần yêu cầu bà Hà đưa ghe biển vào bờ để làm rõ vụ việc nhưng chưa được chấp thuận. Đến nay, hai bên tự thỏa thuận và 2 người bị hành hạ không yêu cầu xử lý hình sự.

Nhận thấy có dấu hiệu của hành vi “hành hạ người khác”, lực lượng chức năng đã 3 lần yêu cầu chủ tàu cho tàu cập bến để làm việc với những người tình nghi, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tàu cá vẫn chưa vào bờ nên chưa thể xử lý vụ việc.

Nghi can Nguyễn Văn Hùng trong vụ việc. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Báo Zing News, lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những ngư dân hành hạ người đàn ông trên tàu khi đánh bắt hải sản.

“Những người có liên quan đến vụ hành hạ ngư dân vẫn còn đánh bắt hải sản ngoài biển. Công an tỉnh phải vào cuộc, phối hợp cùng UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan chức năng để sớm đưa tàu cá và các ngư dân liên quan vào bờ để điều tra, xử lý nghiêm”, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết.

Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương vào cuộc. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng đang cùng phối hợp để đưa tàu cá BT 97993-TS vào bờ.