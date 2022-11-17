Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, từ ngày bố mất, cậu bé Nguyễn Mạnh Quang (Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) sống cầm cự qua ngày nhờ sự giúp đỡ của bà con dân bản, mọi người thay nhau mang cho bát cơm để cúng bố và hái một vài thứ hoa quả trong vườn cho em thắp hương.

Bố mới mất vì ung thư gan, trong căn nhà nhỏ, cậu bé lủi thủi một mình không còn ai để bám víu những chặng đường dài phía trước. Cậu bé mới chỉ học lớp 8 đã sớm phải chịu cảnh mồ côi, giờ lại vận mình chiến đấu với căn bệnh thận.

Từ xa, một cậu bé nhỏ thó, đôi chân trần bước đi, khoác trên vai chiếc cặp sách cũ đi học về. Mồ hôi ướt nhèm, em ngồi mệt, thở dốc, với chiếc ca nhựa múc ít nước ở một chiếc chum phía cuối nhà uống ừng ực. Cứ chiều đến là em lại cúng cơm, miệng lẩm nhẩm: "Bố ơi, con mời bố về ăn cơm"... Từ ngày cha mất, căn nhà nhỏ, quạnh hiu, phảng phất mùi khói hương. Từng lời con nói đau đến thắt ruột, thắt gan.

Gương mặt phù do căn bệnh hành hạ, Quang ngồi thu lu một mình cạnh bàn thờ bố. Đôi mắt buồn, ngước lên, cậu bé nghèn nghẹn kể: "Trước bố còn khỏe, bố đi làm kiếm tiền cho con đi chữa bệnh, giờ bố không còn nữa... Con không biết phải làm sao cả".

Bé Quang không có ai để nương tựa, đỡ đần quãng đường dài phía trước. Ảnh: Dân Trí

Hoàn cảnh của Quang rất đáng thương, Ông Trần Văn Tho - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tâm sự: "Bố cháu Quang bị ung thư gan mới mất, mẹ đã đi lấy chồng từ trước đó nên giờ chỉ còn mình cháu. Bản thân cháu lại bị bệnh thận, đã và đang phải điều trị trên bệnh viện.”

“Cháu có người bác là Nguyễn Văn Mai ở gần đây nhưng anh ấy cũng nghèo lắm. Thỉnh thoảng anh Mai có chạy qua chạy lại với cháu, lần nào cũng gạt nước mắt mà đi, tội lắm, muốn giúp cháu mà cũng bất lực, không có tiền." - ông Nguyễn Xuân Hồi - Bí thư chi bộ bản Phạ, xã Việt Hồng chia sẻ.

Cô bé bị ung thư xương. Ảnh: Báo An Giang

Còn nhớ, cô bé Tô Thanh Thúy, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng rơi vào hoàn cảnh đáng thương, hôn nhân cha mẹ đổ vỡ, em phải sống cùng bà ngoại từ nhỏ, nhưng không may lại mắc căn bệnh quái ác ung thư xương.

Theo thông tin từ Báo An Giang, sau 1 tuần uống thuốc, bệnh vẫn không giảm và có chiều hướng tăng nặng hơn, đau nhức hơn. Thấy vậy, gia đình đã đưa Thanh Thúy đi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP. Hồ Chí Minh) để khám, điều trị. Tại đây, bé được phát hiện có khối u và được phẫu thuật, sau đó xuất viện về quê.

Sau 1 tuần phẫu thuật, gia đình đưa Thúy lên tái khám, thì phát hiện cháu có khối u ác tính thời kỳ đầu; kết quả xét nghiệm sau đó xác định là ung thư xương, buộc phải tiếp tục xạ trị. Từ khi cô bé phát bệnh, bà ngoại của Thúy trả phòng trọ, về tá túc với người thân tại phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên). Thấy hoàn cảnh Tô Thanh Thúy khó khăn, cô chủ nhiệm đã vận động học sinh và phụ huynh để có tiền điều trị tạm thời.

Thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, Tô Thanh Thúy có học lực giỏi, ngoan, ham học, tuy đang bệnh, nhưng bé vẫn đòi bà ngoại đưa đến trường và luôn tự trách mình “Sao không giống như các bạn, mỗi ngày vẫn được đến trường”.