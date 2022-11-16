Theo thông tin ban đầu từ VTC News, ngày 22h10 ngày 14/11, tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ N.V.A.T. đang hút cỏ Mỹ tại tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà.

Ngày 16/11, lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao N.V.A.T. (12 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho Công an phường Mân Thái xử lý theo thẩm quyền.

Mỗi ngày T. phải bỏ ra khoảng 50 nghìn đồng mua cỏ Mỹ hoặc cỏ Tobacco để hút và tiền mua “hàng” đều do lấy trộm xe máy đem bán.

Tại Công an phường Thọ Quang, T. khai nhận mình nghiện hút cỏ Mỹ, cỏ Tobacco hơn 1 năm nay nên thường bỏ nhà đi lang thang.

T. khai nhận, chỉ mấy tháng gần đây, thiếu niên này trộm 99 chiếc xe máy các loại như Dream, Wave, Sirius và có ngày trộm tới 4 chiếc vì sau khi lấy xe, chạy được một đoạn hết xăng thì vứt bỏ trên đường, tiếp tục trộm xe khác.

Lần gần nhất T. trộm xe Sirius tại phường Mân Thái, bán cho một phụ nữ kinh doanh tạp hóa tại khu vực đường Đào Duy Từ, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê với giá 800 nghìn đồng. Có tiền, T. mua cỏ Tobacco của phụ nữ này đem về sử dụng.

Tổ công tác C1-911 phối hợp với Công an phường Mân Thái và Công an phường Vĩnh Trung thu giữ chiếc xe máy Sirius. Lực lượng công an cũng thu giữ 4 túi chứa cỏ Mỹ, cỏ Tobacco mà người phụ nữ bán tạp hóa đang cất giữ.

Cỏ Mỹ xuất hiện tại Việt Nam khoảng 4 – 5 năm trở lại đây. Theo thông tin từ VTV, do chứa chất XLR-11, cỏ Mỹ được đánh giá là chất kích thích có tính nguy hiểm cao nên đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục các chất ma túy từ ngày 1/2/2016.

Lạm dụng cỏ Mỹ có thể gây tình trạng khó nhớ và khó tập trung. Người dùng cỏ Mỹ "phê" mà lái xe sẽ rất nguy hiểm. Vì các phản ứng sẽ trở nên chậm lại, khó khăn cho việc phối hợp vận động dẫn đến nguy cơ bị tai nạn giao thông rất cao.

Cỏ Mỹ có thể gây những hậu quả nghiêm trọng lâu dài lên não của người dùng. Người lạm dụng dùng cỏ Mỹ có hiện tượng teo não với não thất giãn rộng.

Theo cơ quan công an, T. từng bị Công an quận Sơn Trà và Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý.