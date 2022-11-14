Bên trong căn nhà 'ông trùm' cộm cán ở khu phố sầm uất nhất TP Thanh Hóa: Công an thu giữ những gì?

Đến khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, công tác khám xét được hoàn thành, cảnh sát đã đưa ra xe ôtô nhiều thùng hàng được cho là tang vật liên quan tới vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động tới số nhà 262 ở con phố sầm uất nhất TP Thanh Hóa để khám xét nhà của đối tượng được xem là ông trùm nơi đây.

Nhiều hồ sơ tài liệu đã được công an đưa ra ôtô mang đi. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, hai đoạn đường trên phố Lê Hoàn dẫn vào khu vực nhà của đối tượng giang hồ này đã được lực lượng công an ngăn chặn, không cho người qua lại. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tới theo dõi lực lượng công an khám xét.

B.Q.Đ. (SN 1979) được biết đến là một đối tượng giang hồ cộm cán ở Thanh Hóa, cầm đầu ổ nhóm tội phạm liên quan đến các hoạt động kinh tế, xã hội, đối tượng này có nhiều tiền án.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, lần gần đây nhất là năm 2020, B.Q.Đ bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng khi cách đó 2 năm, ngày 8/5/2018, Đ chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng gây thương cho nạn nhân. Sau đó, khi các đàn em dần sa lưới, Đ bỏ trốn và bị truy nã rồi bị bắt.

Thông tin việc khám xét nhà của B.Q.Đ. vẫn chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố.