Sau thời gian theo dõi, nạn nhân có kết quả chết não. Cùng ngày, cha mẹ chàng trai quyết định hiến tặng nội tạng của anh. Theo một nhân viên tại Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc, việc hiến tạng có thể khả thi sau khi một người được tuyên bố chết não và có thể giúp đỡ tối đa 9 người với các bộ phận khác nhau.

Theo thông tin từ Zing News, cặp vợ chồng Hàn Quốc quyết định hiến tạng con trai để có thể cứu sống nhiều người khác. Con trai của cặp vợ chồng là một người lính. Anh bị thương nặng sau vụ giẫm đạp và nhập viện Bệnh viện Mokdong trong tình trạng hôn mê.

Đối với hàng ngàn người, sự sống hay cái chết đang phụ thuộc vào sự tử tế, lòng nhân ái của người lạ. Các bộ phận có thể được cấy ghép là tim, thận, gan, phổi, tuyến tụy và tuyến ức. Mô cấy ghép được bao gồm xương, gân, giác mạc, da, van tim, dây thần kinh và mạch máu.

Người hiến tặng nội tạng có thể đang sống, chết não. Hiện trên thế giới có hơn 119.000 người trong danh sách chờ được cấy ghép tạng để tiếp thêm sự sống.

Cái chết của nam thanh niên cũng nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch lên 157 người, đây tiếp tục là một tin buồn trong vụ thảm kịch Itaewon ở Hàn Quốc.

Xót xa những nạn nhân còn quá trẻ tuổi. Ảnh: Thể thao và Văn Hóa

Thông tin từ VietNamNet cho hay, trong đêm 29/10, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại sự kiện Halloween ở khu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc.

Truyền thông địa phương cho biết, sự cố đáng tiếc xảy ra khi đám đông bắt đầu xô đẩy trong một con hẻm gần khách sạn Hamilton, một điểm tổ chức tiệc Halloween ở Itaewon. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, nhiều nạn nhân được hô hấp nhân tạo ngay trên đường, những người khác được đưa tới các bệnh viện gần đó.

Trong số hơn 150 người thiệt mạng, phần lớn là người trẻ mới chỉ ở độ tuổi 20, thuộc nhiều quốc tịch.

Thảm kịch Itaewon cũng khiến nhiều người Hàn Quốc bị sang chấn tâm lý. "Tôi không thể ngủ được suốt 2 ngày, bị sang chấn tâm lý. Các hình ảnh cứ hiện lên, nên giờ tôi bị hoảng loạn cứ khi nào nghe thấy tiếng còi cứu thương". - một người cho hay.

Sự ra đi đột ngột của nhiều người khiến những người còn lại không khỏi xót thương. Tại Việt Nam, một nữ sinh không qua khỏi sau tai nạn khiến người thân đau đớn, xót xa cho số phận nghiệt ngã nhiều ngày liền, họ vẫn chưa thể nguôi ngoai.