Bởi, việc giám định pháp y tử thi cháu V.A. lần đầu tiên được thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nên những lần sau giám định bổ sung thì sẽ phải được thực hiện tại Cơ quan này.

Chia sẻ trên Báo VietNamNet, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội - bảo vệ cho bị hại) cho hay, việc Công an TP.HCM yêu cầu giám định bổ sung thương tích cháu V. A. tại Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an là không đúng và không khách quan.

Cũng theo luật sư Thơm, kết luận giám định pháp y bổ sung ngày 14/3, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, giải thích, các vết thương trong khoảng 1 - 6 giờ ngày 22/12/2021 là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước ngày V.A tử vong là yếu tố cộng thêm dẫn đến cháu bé tử vong.

Trong trường hợp có nghi ngờ về kết quả giám định mà cần phải giám định lại thì lúc đó sẽ trưng cầu ở Cơ quan giám định khác như Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an để đảm bảo khách quan.

Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong lần ra tòa hồi tháng 7. Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, kết quả giám định bổ sung của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an lại cho rằng hồ sơ bệnh án của cháu V.A. không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên nên không giám định được là không khách quan”, luật sư Thơm phân tích.

Từ những lẽ trên, luật sư Thơm đề nghị tòa tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 2 để yêu cầu việc trưng cầu giám định bổ sung phải thực hiện tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM; Đề nghị thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái từ tội “Che giấu tội phạm” tội “Giết người”.

Theo thông tin từ Báo VnExpress trước đó cho hay, cơ quan chức năng từ chối giám định tổn thương của bé V.A do hồ sơ bệnh án tại bệnh viện không đủ dữ liệu, căn cứ khoa học.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Ảnh: VietNamNet

Theo yêu cầu của tòa, cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP HCM, giám định để điều tra bổ sung về tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé Vân An đối với các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12/12/2021. Tuy nhiên, Phân Viện Khoa học Hình sự đã từ chối thực hiện giám định, do hồ sơ bệnh án của bé Vân An tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày trên.

Hồi tháng 7, trong phần thủ tục phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (một trong những luật sư bảo vệ gia đình bị hại) đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, xác định tỷ lệ thương tật, thương tích của bé Vân An từ ngày 7 đến 22/12/2021 để xác định Thái là đồng phạm tội Giết người.

Vụ việc hiện được dư luận đồng tình, nhiều người bày tỏ ý kiến mong pháp luật xử đúng người đúng tội và trả lại công bằng cho người bị hại.