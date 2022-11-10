Trải lòng của những người con rể vụ ba cô con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: không hề hay biết chuyện, bất ngờ trước vụ việc

Theo anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi con rể bà Đ.) vợ là Đỗ Thị Đ. (34 tuổi) – người được cho là đã phóng hoả gây cháy nhà cho biết, vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh vô cùng ngỡ ngàng. Anh T. không nghĩ vợ mình cùng các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ.

Câu chuyện được chia sẻ khiến không ít người phẫn nộ, đồng thời lên án hành động của ba cô con gái đã vô cùng bất hiếu, nỡ lòng ra tay với chính mẹ ruột không thương tiếc. Trước nhiều bình luận trong câu chuyện, mới đây, những người con rể trải lòng mình sau vụ việc. Họ hiện cũng đang là người lo toan chi phí, sắp xếp công việc để chăm sóc vợ và mẹ vợ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, đến tận chiều xem ảnh trên mạng xã hội, anh mới biết chuyện và tá hỏa, xin nghỉ làm việc để thăm nom và chăm sóc vợ mình (dù ly thân nhưng tình nghĩa vẫn còn). Anh T. cùng hai người anh và em rể bắt ô tô về đến nơi sau đó. Liên tục những ngày qua, anh phải chạy ngược xuôi để lo tiền chạy chữa, chăm sóc cho người vợ đã làm điều dại dột khiến nhiều người phải lắc đầu, buồn thay.

Theo anh T., vợ chồng anh đã ly thân được khoảng 6 năm nay nhưng chưa ra toà làm thủ tục ly dị. Hai người thi thoảng vẫn tiếp xúc qua lại nhưng chủ yếu các vấn đề liên quan đến con cái. Việc gia đình vợ tranh chấp đất cát anh không hề hay biết chuyện.

Nạn nhân trong bệnh viện. Ảnh: Dân Việt

Anh T. cũng cho hay, 6 năm chung sống, anh nhận thấy vợ mình dễ bị kích động, hay bị mất kiểm soát. “Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. nói. Anh cho hay: "Dù gì thì cô ấy vẫn là vợ và mẹ của hai con tôi nên chi phí điều trị lớn đến mấy tôi cũng cố gắng lo. Nghĩ lại tôi cũng giận cô ấy lắm vì hành động dại dột như vậy, nhưng từng là vợ chồng với lại mình là đàn ông nên không giận lâu", anh T. bày tỏ.

Theo tiết lộ, gặp vợ trong bệnh viện vừa qua, anh T. tâm sự đến giờ phút này, chị Đ. vô cùng hối hận. Ngoài ra, anh cũng lo sợ các con bị ảnh hưởng vì có khá nhiều tai tiếng không hay ở quê cũng như các tin tức xuất hiện trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo anh H. người con rể (chồng Đỗ Thị Đ., SN 1990) cũng cho biết: "Nếu như biết trước, tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế". Nói rồi anh H. từ chối chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, cơ quan công an điều tra cho hay, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà V.Th.Đ. (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ., đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Hiện, người mẹ bị tiên lượng rất nặng với thương tích bỏng lên đến 60%. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng.

“Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết thế này thế kia, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người con gái gây ra cho mẹ như thế”, con trai bà Đ. chia sẻ.

Hiện, vụ án đang được công an khởi tố và chờ ngày xét xử vụ việc.