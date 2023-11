Trải lòng của những người con rể vụ ba cô con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: không hề hay biết chuyện, bất ngờ trước vụ việc

Nạn nhân trong bệnh viện. Ảnh: Dân Việt

Anh T. cũng cho hay, 6 năm chung sống, anh nhận thấy vợ mình dễ bị kích động, hay bị mất kiểm soát. “Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. nói. Anh cho hay: "Dù gì thì cô ấy vẫn là vợ và mẹ của hai con tôi nên chi phí điều trị lớn đến mấy tôi cũng cố gắng lo. Nghĩ lại tôi cũng giận cô ấy lắm vì hành động dại dột như vậy, nhưng từng là vợ chồng với lại mình là đàn ông nên không giận lâu", anh T. bày tỏ.

Theo tiết lộ, gặp vợ trong bệnh viện vừa qua, anh T. tâm sự đến giờ phút này, chị Đ. vô cùng hối hận. Ngoài ra, anh cũng lo sợ các con bị ảnh hưởng vì có khá nhiều tai tiếng không hay ở quê cũng như các tin tức xuất hiện trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo anh H. người con rể (chồng Đỗ Thị Đ., SN 1990) cũng cho biết: "Nếu như biết trước, tôi sẽ không bao giờ để vợ làm như thế". Nói rồi anh H. từ chối chia sẻ thêm.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong trước đó, cơ quan công an điều tra cho hay, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà V.Th.Đ. (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đ., đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đ. và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Hiện, người mẹ bị tiên lượng rất nặng với thương tích bỏng lên đến 60%. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng.

“Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết thế này thế kia, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người con gái gây ra cho mẹ như thế”, con trai bà Đ. chia sẻ.

Hiện, vụ án đang được công an khởi tố và chờ ngày xét xử vụ việc.