Hà Nội: Làm rõ clip nữ sinh cầm hung khí sắc nhọn nghi ngờ đi đánh nhau, đâm chém người

Xã hội 16/11/2022 11:30

Trong video, một nữ sinh ngồi đằng sau xe gắn máy thực hiện hành vi táo bạo, tay cầm theo tuýp sắt gắn dao nhọn lưu thông trên địa bàn huyện.

Thông tin từ VietNamNet cho hay, này 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã xác minh, làm rõ video 2 thiếu niên điều khiển 2 xe gắn máy, chở theo một nữ sinh ngồi sau cầm theo tuýp sắt gắn dao nhọn lưu thông từ cổng Đền Gióng hướng ngã tư huyện Sóc Sơn.

Nhóm thanh niên được xác định trong video là N.V.A. (SN 2006, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), N.T.B. (SN 2007, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) và P.V.T. (SN 2007, ở trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Hà Nội: Làm rõ clip nữ sinh cầm hung khí sắc nhọn nghi ngờ đi đánh nhau, đâm chém người - Ảnh 1
Nữ sinh cầm dao. Ảnh: VietNamNet

Theo cơ quan công an, khoảng 21h30 ngày 13/11, N.V.A. điều khiển xe máy Honda Wave chở N.T.B. đi từ cổng Đền Gióng theo hướng ngã tư huyện Sóc Sơn.

N.T.B. ngồi sau cầm tuýp sắt gắn dao nhọn dài hơn một mét. P.V.T. đi xe máy cùng với 2 người trên. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận mang hung khí đi đánh nhau. May mắn, sự việc trên chưa xảy ra vì nhóm đối thủ không có mặt.

Hà Nội: Làm rõ clip nữ sinh cầm hung khí sắc nhọn nghi ngờ đi đánh nhau, đâm chém người - Ảnh 2
Nhóm đối tượng thiếu niên manh động. Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News trước đó, ngày 15/11, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý nhóm thiếu niên mang tuýp sắt gắn dao nhọn đi đánh nhau lúc nửa đêm.

Cụ thể, khoảng 0h30 ngày 13/11, Tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo hung khí di chuyển trên tuyến đường Lĩnh Nam.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt các nhóm này. Khi đến trước số 615 Nguyễn Khoái, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai bắt giữ 3 người cùng 2 tuýp sắt gắn dao nhọn.

Đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận mang vũ khí đi đánh nhau, nhưng chưa kịp gặp đối thủ thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Đấu tranh khai thác, Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập, làm rõ những người còn lại trong 2 nhóm. Đa phần các thành viên trong nhóm còn ít tuổi, sinh năm từ 2006-2009.

Hai vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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