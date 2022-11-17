Khi anh Đ. chạy vào bệnh viện thì thấy bé H. toàn thân tím tái, hôn mê, trên người có nhiều vết bầm tím. Anh Đ. nghi ngờ bé bị người giữ trẻ đánh đập nên đã đến Công an P.Phú Mỹ trình báo.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ trước đó, vào ngày 6.11, anh Đ. (cha cháu bé), nhận được điện thoại báo tin bé H. bị bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng II TP.HCM.

Đến 7 giờ 10 ngày 8.11, bé H. tử vong tại bệnh viện. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của bé H. là do chấn thương sọ não, có dấu hiệu của việc bạo hành trước đó.

Theo tố giác của anh Đ., bố cháu bé trên mạng xã hội, anh gửi con qua đêm cho Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi) tại phòng trọ nói trên từ ngày 25/9 với chi phí 5 triệu đồng/tháng nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến như vậy.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, việc bạo hành một đứa trẻ chỉ mới chập chững bước đi được "ác mẫu" lý giải là do "bé hay quấy khóc" và "cha bé không trả tiền giữ bé đúng hạn". "Bảo mẫu" 9X kể rằng, cô nhận giữ bé H. toàn thời gian từ ngày 25/9 vừa qua. Trong thời gian đó, Phượng nhiều lần dùng tay, cán chổi bằng nhựa đánh vào mặt, tay chân của bé gái.

Đỉnh điểm từ ngày 31/10 đến 5/11, khi bé quấy khóc, Phượng nhiều lần dùng tay tát mạnh vào mặt, vào đầu, thậm chí dùng bình sữa gõ đầu cháu bé.

Chồng Phượng là Trần Trọng Hữu khai nhận từng lên tiếng can ngăn khi nhiều lần chứng kiến vợ đánh đập bé gái. Tuy nhiên, chính hắn ta cũng từng đánh cháu bé dẫn đến cái chết thảm của con.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ hành hạ khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 16.11, cơ quan CSĐT Công an Q.7 (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ vụ án 'hành hạ, đánh đập bé gái 17 tháng tuổi tử vong' đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền. Vụ việc trên khiến không ít người xót xa khi những cháu bé tử vong dưới sự chăm sóc của bảo mẫu được bố mẹ gửi gắm.

Chỉ cách đây vài tháng, cũng tại TPHCM, bé gái chỉ mới 1 tuổi T.K chết tức tưởi dưới tay người chăm sóc Hứa Thị Kim Trang.

Sáng hôm đó, sau khi trao cháu bé cho Trang, mẹ bé vừa quay đi chưa lâu bất ngờ nhận tin khủng khiếp, mẹ phải hoảng hốt quay lại đưa con đi cấp cứu, nhưng đáng tiếc, nạn nhân đã không qua khỏi.

Bé gái bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi. Ảnh: Dân Trí

Khám nghiệm tử thi cho thấy bé gái bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi, có dấu hiệu bị bạo hành. Không biết bao nhiêu đứa trẻ bị mất mạng hoặc phải chịu đau đớn, thương tổn ảnh hưởng đến cuộc đời từ chính những người chăm sóc được bố mẹ gửi gắm.

Thạc sĩ Trần Thị Minh, chuyên gia tâm lý tại TPHCM cảnh báo, điều nguy hiểm nhất là nhiều người không hề có khả năng, chuyên môn chăm sóc trẻ nhỏ nhưng lại tham gia vào công việc này. Trong khi thực tế, nhiều người trẻ hiện là con một trong gia đình, được cưng chiều, đến tự chăm sóc mình còn khó chứ chưa nói đến việc chăm sóc một đứa trẻ từ việc ăn tới ngủ nghỉ, vệ sinh, dạy dỗ...

Hiện, những vụ việc trên khiến nhiều người quan tâm, mong muốn pháp luật xử lý đúng người đúng tội.