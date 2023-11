Ngậm ngùi xót thương người bạn đã mất trong vụ tai nạn khủng khiếp ở Phú Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Không khí tang thương khi nhiều em học sinh cùng thầy cô tiễn đưa cô học trò của mình ra nghĩa trang. “Đưa tang xong, các bạn của Quỳnh không về nhà mà xin cô vào lớp học, chỉ ngồi ở đó rồi nhìn về chỗ của Quỳnh, nhớ lại những kỷ niệm mà không cầm được nước mắt. Các bạn luôn túc trực ở nhà của Quỳnh. Trong số đó không chỉ có bạn học cùng lớp mà còn có những bạn khác lớp và những anh chị lớp trên." - cô giáo chủ nhiệm lớp cho hay.

“Quỳnh là một học sinh ngoan, học giỏi, đi học đều, chưa bao giờ vi phạm bất kỳ quy định của nhà trường dù là nhỏ nhất. Quỳnh không chỉ được bạn bè cùng lớp yêu mến mà còn nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những bạn khác lớp”- cô Hạnh ngậm ngùi chia sẻ thêm trên Báo Thanh Niên.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong về tai nạn chấn động tối 14/11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) cầm lái ôtô biển số xanh 68C-0862 chạy từ hướng phường An Thới về Dương Đông. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới, ô tô 4 chỗ va chạm với xe máy do ông L.V.Đ chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Thép tiếp tục lái ôtô đến trước Trường THPT An Thới rồi va chạm với xe máy do em L.D.M.Q điều khiển làm em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Phú Quốc đã đến hiện trường để khám nghiệm. Đến khoảng 22h30 ngày 14/11, Danh Thép đến Công an thành phố Phú Quốc trình báo vụ việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái ôtô.

Làm việc với Công an thành phố Phú Quốc, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của một người tên Cường để tập lái.

Ngày 16/11, Công thành phố Phú Quốc cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Thép để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông L.V.Đ bị thương, nữ sinh lớp 10 là L.D.M.Q (15 tuổi, ngụ phường An Thới) tử vong.