Cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt nữ sinh gặp nạn với xe biển xanh tại Phú Quốc: bạn bè yêu mến ngậm ngùi xót thương

Xã hội 17/11/2022 19:35

Thầy cô và bạn bè tiễn đưa em trong nước mắt, những cô cậu học trò ngậm ngùi tiếc thương người bạn học giỏi đã ra đi.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sáng 17.11, gia đình em Lê Dương Mỹ Quỳnh, học sinh lớp 10C4 Trường THPT An Thới (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) đã đưa em về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phú Quốc. Quỳnh là nạn nhân trong vụ tai nạn liên quan xe biển xanh xảy ra vào tối 14.11.

Khi đoàn đưa tang đi ngang qua Trường THPT An Thới, nơi em Quỳnh đang theo học trước khi gặp nạn, toàn bộ thầy cô giáo và học sinh của trường đã ra trước cổng trường để tiễn đưa em.

Cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt nữ sinh gặp nạn với xe biển xanh tại Phú Quốc: bạn bè yêu mến ngậm ngùi xót thương - Ảnh 1
Nhiều em học sinh tiễn đưa bạn học. Ảnh: Thanh Niên

Toàn thể giáo viên và học sinh đã cuối đầu đứng lặng yên khi đoàn xe tang đi qua. Các em học sinh xếp thành hàng ngang trên một đoạn đường dài, nắm chặt tay nhau, mắt rưng rưng lệ. Chúng tôi nghe đâu đó trong các em có tiếng khóc, và tiếng gọi “Quỳnh ơi”.

Khi đoàn xe tang khuất xa vẫn còn những cánh tay giơ cao thay lời tạm biệt cô nữ sinh xấu số. Quỳnh vừa hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh. “Nếu em ấy không gặp nạn qua đời, có thể trong thời gian tới, em ấy sẽ đạt nhiều thành tích cao cho bản thân em và cho cả nhà trường”, thầy Nguyễn Văn Hội, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Thới, cho biết.

Cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt nữ sinh gặp nạn với xe biển xanh tại Phú Quốc: bạn bè yêu mến ngậm ngùi xót thương - Ảnh 2
Ngậm ngùi xót thương người bạn đã mất trong vụ tai nạn khủng khiếp ở Phú Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Không khí tang thương khi nhiều em học sinh cùng thầy cô tiễn đưa cô học trò của mình ra nghĩa trang. “Đưa tang xong, các bạn của Quỳnh không về nhà mà xin cô vào lớp học, chỉ ngồi ở đó rồi nhìn về chỗ của Quỳnh, nhớ lại những kỷ niệm mà không cầm được nước mắt. Các bạn luôn túc trực ở nhà của Quỳnh. Trong số đó không chỉ có bạn học cùng lớp mà còn có những bạn khác lớp và những anh chị lớp trên." - cô giáo chủ nhiệm lớp cho hay. 

“Quỳnh là một học sinh ngoan, học giỏi, đi học đều, chưa bao giờ vi phạm bất kỳ quy định của nhà trường dù là nhỏ nhất. Quỳnh không chỉ được bạn bè cùng lớp yêu mến mà còn nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những bạn khác lớp”- cô Hạnh ngậm ngùi chia sẻ thêm trên Báo Thanh Niên.

Cuộc tiễn đưa đẫm nước mắt nữ sinh gặp nạn với xe biển xanh tại Phú Quốc: bạn bè yêu mến ngậm ngùi xót thương - Ảnh 3
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong về tai nạn chấn động tối 14/11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) cầm lái ôtô biển số xanh 68C-0862 chạy từ hướng phường An Thới về Dương Đông. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới, ô tô 4 chỗ va chạm với xe máy do ông L.V.Đ chạy cùng chiều phía trước. Sau va chạm, Thép tiếp tục lái ôtô đến trước Trường THPT An Thới rồi va chạm với xe máy do em L.D.M.Q điều khiển làm em bị thương nặng và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Phú Quốc đã đến hiện trường để khám nghiệm. Đến khoảng 22h30 ngày 14/11, Danh Thép đến Công an thành phố Phú Quốc trình báo vụ việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Thép là 0,350 mg/lít khí thở và không có giấy phép lái ôtô.

Làm việc với Công an thành phố Phú Quốc, Thép khai khoảng 10 ngày trước đã mượn ôtô biển số xanh 68C-0862 của một người tên Cường để tập lái.

Ngày 16/11, Công thành phố Phú Quốc cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Danh Thép để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hậu quả của vụ tai nạn làm ông L.V.Đ bị thương, nữ sinh lớp 10 là L.D.M.Q (15 tuổi, ngụ phường An Thới) tử vong. 

 

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