Lực lượng của Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã làm việc với nạn nhân Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) để điều tra vụ án Hành hạ người khác.
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Theo thông tin từ Zing, lực lượng của Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm việc với ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) để điều tra vụ án Hành hạ người khác. Ông Trung là một trong 2 bị hại, người còn lại là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ Kiên Giang). Theo cha nuôi của ông Trung, nạn nhân đi tàu vận tải hàng hóa để vào đất liền lúc 2h cùng ngày. Lực lượng điều tra đã đưa người này đến Công an thị trấn Sông Đốc để ghi lời khai.
Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời tạm giữ khẩn cấp 3 nghi can, gồm thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre) và 2 thuyền viên.
Theo thông tin từ báo Lao Động, cơ quan điều tra cho biết Toàn có tên thường gọi là To, con ruột bà Phạm Thị Hà (chủ tàu cá, 64 tuổi, còn gọi là Năm Bộ), tạm trú tại khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Còn Tỵ ở ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải; Hùng ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc.
Ông Nguyễn Đồng Tình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, các nghi can được cơ quan chức năng đưa về đất liền vào chiều 20/11.
Trước đó, ngày 18/11, Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã chính thức khởi tố điều tra vụ án hành hạ người khác liên quan đến 2 ngư phủ bị hành hạ dã man trên biển. 3 nghi can liên quan được xác định, gồm: N.C.T (SN 1988, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); N.V.T (SN 1988, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và N.V.H (SN 1984, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Cả 3 người này cũng đều là ngư phủ.