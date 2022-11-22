Theo thông tin từ Zing, lực lượng của Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) làm việc với ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) để điều tra vụ án Hành hạ người khác. Ông Trung là một trong 2 bị hại, người còn lại là anh Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ Kiên Giang). Theo cha nuôi của ông Trung, nạn nhân đi tàu vận tải hàng hóa để vào đất liền lúc 2h cùng ngày. Lực lượng điều tra đã đưa người này đến Công an thị trấn Sông Đốc để ghi lời khai.

Trước đó, Công an huyện Trần Văn Thời tạm giữ khẩn cấp 3 nghi can, gồm thuyền trưởng tàu cá BT 97993-TS là Nguyễn Công Toàn (33 tuổi, ngụ Bến Tre) và 2 thuyền viên.