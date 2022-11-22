Thông tin MỚI trong vụ người vợ trẻ bị chồng chém tử vong khi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ

Xã hội 22/11/2022 09:42

Thời điểm chị Nguyễn Thị T. (24 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên) bị chồng truy sát, nạn nhân đau đớn la hét rất lớn. Tuy nhiên, do nghi phạm quá manh động nên không ai dám vào can ngăn.

Theo thông tin từ VTC News, một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Nghi phạm gây án là Thân Trung Hiếu (SN 1997, trú cùng địa chỉ). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình

Điều đáng nói, trong quá trình truy sát, Hiếu đã sử dụng a-xit tạt vào người vợ, sau đó dùng dao gây án khiến nạn nhân tử vong.

Thông tin MỚI trong vụ người vợ trẻ bị chồng chém tử vong khi bỏ chạy về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 22 giờ ngày 21/11, chị Nguyễn Thị T. xảy ra mâu thuẫn với chồng là Thân Văn Hiếu nên lấy xe máy bỏ về bố mẹ đẻ. Hiếu đuổi theo đến khu vực đường qua xã Thượng Lan (H.Việt Yên) thì dùng a xít tạt vào người chị T. sau đó tiếp tục truy đuổi và dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong.

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm chị T. bị Hiếu truy sát, nạn nhân đau đớn la hét rất lớn. Tuy nhiên, do Hiếu quá manh động nên không ai dám vào can ngăn.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Hiếu để phục vụ điều tra.

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