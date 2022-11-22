Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng thanh sắt đang đâm xuyên miệng, chảy nhiều máu.

Theo thông tin từ Zingnews, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phẫu thuật lấy thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm và mắc kẹt trong khoang miệng cho một bệnh nhi 4 tuổi trên địa bàn.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó, ngày 20/11, bé gái 4 tuổi ở bản Mường Lống 1 (xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn), trong lúc vui đùa không may bị thanh sắt dài khoảng 20 cm đâm vào khoang miệng. Nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn trong tình trạng thanh sắt đang đâm xuyên miệng, chảy nhiều máu.

Hình ảnh thanh sắt đâm vào khoang miệng bé gái ở Nghệ An - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, các bác sĩ cho biết, đây là vết thương phức tạp, sâu, có dị vật mắc tại thành bên khoang miệng, vùng khoang miệng nhiều mạch máu nên bệnh nhi chảy nhiều máu nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống.

Ngoài ra, mô vùng vòm miệng rất mềm, trẻ có thể bị thương, đau khi ăn uống nên để vết thương mau liền hàng ngày cha mẹ nên vệ sinh miệng cho trẻ bằng nước muối Natri clorid 0,9%, cho trẻ ăn thức ăn mềm, nguội, theo dõi, điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

Các bác sĩ cảnh báo, thời gian gần đây, những trường hợp trẻ bị thương tích đáng tiếc liên quan đến vùng mặt, tai mũi họng do tai nạn sinh hoạt mà khoa tiếp nhận ngày càng nhiều. Gia đình cần chú ý, cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ, sát sao khi trẻ chơi đùa, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn, cứng để tránh gây thương tích.

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