Vào ngày 11/11, Công an quận 7 (TP.HCM) đang điều tra vụ việc bé gái 17 tháng tuổi được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ việc một bé gái 17 tháng tuổi - Trương Gia Hân được người giữ trẻ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương và đã tử vong.

Cụ thể, khi đang chạy xe ôm công nghệ chở khách tại Q.12 vào sáng ngày 6/11/2022, anh Hoàng Đức, cha của bé nhận được điện thoại thông báo con gái anh sắp tử vong. Người điện thoại là cô Nguyễn Ngọc Phượng, sinh năm 1991. Cô Phượng là người giữ trẻ tại khu nhà trọ nằm trên đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7.

Anh Đức cho biết: "Khi đó tôi đã nhờ người thân chạy ngay tới Bệnh viện Q.7, và sau đó thì bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bác sĩ tại đây nói bé có dấu hiệu bị bạo hành. Cơ thể bé bị đa chấn thương, sưng mặt sưng tay, não bị xuất huyết... Sau đó tôi đã tới trình báo Công an P. Bến Nghé, Q.1 và Công an P. Phú Mỹ, Q.7. Cô Phượng hiện đã bị công an Q.7 tạm giữ".

Bé gái 17 tháng tuổi nghi do bạo hành ở TP.HCM - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Vietnamnet, từ cuối tháng 9/2022, anh Đức gửi bé Gia Hân cho cô Phượng để chăm sóc tại nhà trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, chi phí 5 triệu đồng/tháng. Anh Đức cho biết, ngày 6/11, khi anh đang giao hàng tại quận 12 thì nhận được điện thoại của cô Phượng thông báo con anh gặp nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện quận 7. Khi anh chạy đến thì tình trạng bé Gia Hân rất nặng nên chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 2.

Thấy con có dấu hiệu bị bạo hành, anh Đức đã trình báo cơ quan công an. Phượng bị công an mời làm việc cho đến nay. Đến ngày 8/11, bé Gia Hân đã tử vong tại bệnh viện.

Ban đầu cô Phượng cho anh Phúc và gia đình biết, bé Gia Hân bị nghẽn thức ăn. Tuy nhiên, thông tin từ bệnh viện cho thấy bé Gia Hân có dấu hiệu bị bạo hành, đa chấn thương khắp cơ thể, xuất huyết não, phù phổi cấp…

Hiện tại, Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - là Chi hội trưởng, vào cuộc. Luật sư Nữ cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm hiểu vụ việc.

