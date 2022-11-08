Sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, vào tối ngày 8/11, Ủy ban nhân dân xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, cô L.T.T.M. (45 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Bùi La Nhân) vừa tử vong trong phòng làm việc.

Qua điền tra ban đầu, vào khoảng 15h chiều ngày 8/11, kế toán vào phòng cô hiệu trưởng để xin chữ ký hồ sơ thì phát hiện nữ hiệu trưởng mặt tím tái, nằm bất động dưới nền nhà nên hô hoán mọi người đến cứu. Ngay sau đó mọi người chạy đến phòng báo với Công an và y tế địa phương để hỗ trợ nhưng xác định cô đã tử vong.

Trường tiểu học Nguyễn Trãi, (xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) là nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Hoàng Văn Lợi - Bí thư Đảng ủy xã Bùi La Nhân, cho biết thêm: "Sáng hôm nay cô M. có đến trường làm việc như thường ngày, có tổ chức lao động. Đến buổi trưa cô có dấu hiệu mệt, nghỉ trưa tại phòng làm việc của mình. Đến khi mọi người phát hiện thì cô đã tử vong, người tím tái. Người nhà thông tin rằng cô M. có bệnh nền liên quan đến hô hấp, khó thở, trên bàn làm việc của cô vẫn còn bình xịt hỗ trợ hô hấp. Nếu mọi người phát hiện sớm, có lẽ cô M. vẫn còn cơ hội".

Người nhà của cô L.T.T.M. đã làm thủ tục đưa cô về để mai tang theo phong tục của địa phương.

Hiện tại, nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

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