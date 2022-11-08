Diễn biến MỚI về vụ nữ sinh lớp 12 bị tai nạn tử vong ở Ninh Thuận

Xã hội 08/11/2022 19:55

Vào chiều ngày 8/11, ông Hồ Hoàng Hùng cho biết, đã có kết quả giám định kỹ thuật số và điện tử các clip vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đường 16/4, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) khiến con gái ông Hùng là H.H.A tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VOV, ông Hồ Hoàng Hùng, trú ở khu phố 3, phường Tấn Tài, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã nhận được thông báo kết luận giám định từ Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, liên quan vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra vào ngày 28/6/2022 khiến con gái ông Hùng là H.H.A tử vong.

 

Theo thông báo, căn cứ bản kết luận giám định số 4633, ngày 12/10 vừa qua của Phân Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM đối với việc giám định kỹ thuật số và điện tử trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, không phát hiện thấy dấu vết bị chỉnh sửa, cắt, ghép về nội dung trên 9 tập tin video gửi giám định.

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Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Kết quả giám định ghi nhận, hình ảnh xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 đang di chuyển ở làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình và có bật đèn chuyển hướng (đèn xi nhan) bên phải theo hướng di chuyển của xe ô tô. Tốc độ di chuyển chậm nhất của xe ô tô là khoảng từ 27,34km/h đến 28,44km/h.   

Kết quả giám định cũng cho thấy, hình ảnh xe mô tô do một người (nạn nhân) điều khiển di chuyển trên làn đường thứ 2 (tính từ lề đường) theo hướng từ phía bên trái màn hình về phía bên phải màn hình. Tốc độ di chuyển của xe mô tô là khoảng 47,40km/h đến 50,78km/h.

 

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Ông Hồ Hoàng Hùng, cha của nữ sinh lớp 12 - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3/Quân chủng Phòng không - Không quân có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Minh (SN 1986) thường trú khu phố 2, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận). Thời hạn tạm giam bị can trong 2 tháng 27 ngày, kể từ ngày 10/8. 

Cơ quan chức năng khẳng định, ông Hoàng Văn Minh là người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 85A-074.07 chạy từ hướng công viên biển Bình Sơn đi Quảng trường 16 Tháng 4 và rẽ phải để vào Ngân hàng Vietinbank. Khi rẽ thì va chạm với cháu H.H.A (SN 15/11/2004), trú tại khu phố 3, phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 85R9-1279 chạy từ phía sau lên. Hậu quả, cháu H.H.A tử vong vào sáng 26/8/2022.

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