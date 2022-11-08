Vào sáng ngày 8/11, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường liên xã ở Ninh Bình khiến 3 người cùng gia đình tử vong tại chỗ, trong đó có một cháu bé 3 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Ủy ban nhân dân xã Gia Thủy, Nho Quan cho biết vào khoảng 9h30 sáng ngày 8/11, tại thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn khiến ba người trong một gia đình tử vong tại chỗ.

Một lãnh đạo xã Gia Thủy cho biết: "Khoảng 9 giờ 30 ngày 8/11, tại thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ".

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng xã Gia Thủy, huyện Nho Quan đã có mặt tại hiện trường. Đồng thời, thông báo tới người thân gia đình gặp nạn được biết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người cùng gia đình tử vong - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, xe tải biển số 22C do anh L.V.N. (sinh năm 1966, ở Gia Lâm, Nho Quan, Ninh Bình) cầm lái trên đường liên xã Gia Thủy – Gia Tường.

Tới thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Ninh Bình, ôtô tải xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều do anh B.K.Đ. (sinh năm 1980, trú xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) cầm lái. Trên xe máy ở theo chị P.T.H. (sinh năm 1988, vợ anh Đ.) và cháu B.K.D. (sinh năm 2019, con của họ). Sau cú va chạm, cả 3 người đều tử vong tại chỗ.

Vị lãnh đạo xã Gia Thủy chia sẻ thêm: "Riêng tài xế xe tải tên là N (xã Gia Lâm, huyện Nho Quan), lúc gây tai nạn trên xe không chở vật liệu gì. Còn nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh".

Chiếc xe máy văng xuống vệ đường sau khi va chạm với xe tải - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được Công an huyện Nho Quan điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

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