Hai bé ở Long An tích góp gần 7kg tiền lẻ, đi mua vàng tặng bố mẹ, dân tình liền thốt lên 'Sinh con mát lòng mát dạ'

Qua tìm hiểu ban đầu, sự việc diễn ra tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đồng thời anh Võ Hữu Tấn (41 tuổi, ngụ Long An) và cô con gái Võ Đoàn Xuân Nhi (13 tuổi, hiện là học sinh lớp 7) là nhân vật chính trong câu chuyện nói trên.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào chiều ngày 6/11, thông tin bé gái ở Long An mang gần 7kg tiền lẻ đến tiệm vàng mua trang sức cho bố khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhiều người dùng mạng để lại bình luận khen ngợi tấm lòng hiếu thảo của bé gái và chúc mừng người cha nhận được món quà ý nghĩa từ con gái.

Theo lời kể của anh Tấn, gần 3 năm về trước bé Nhi cùng với em trai có ý tưởng dành dụm tiền để mua một chiếc xe tặng cho gia đình. Kể từ đó mỗi ngày các em tiết kiệm tiền ăn uống, quà vặt hay tích góp thêm tiền lẻ của ba mẹ mỗi khi bán phở về để bỏ ống heo.

Anh Tấn cho biết anh làm nghề bán phở. Mỗi ngày sau khi bán xong, các bé đều xin anh 1-2000 đồng tiền lẻ. Các bé không sử dụng số tiền này để mua đồ ăn vặt mà bỏ vào trong thùng đựng nước loại 20 lít. Tuy nhiên, gần đây, hai con nói: “Bây giờ xăng đắt quá mà phải chờ đợi, xếp hàng để đổ, rất phiền phức nên không mua xe ô tô nữa. Tay tía xấu rồi nên bọn con sẽ dùng tiền mua vàng tặng cho tía”.

Nhiều năm trước, anh Tấn bị tai nạn lao động khiến một bàn tay có thương tật. Sau khi không còn ý định mua ô tô, Nhi và em trai quyết định mua lắc vàng cho bố đeo vào bàn tay có tật cho đẹp. Tôn trọng quyết định của hai con, anh Tấn vui vẻ đồng ý. Trước khi đi mua trang sức, anh Tấn và 2 con đổ hai thùng tiền lẻ ra đếm. Ba cha con ngồi duỗi thẳng từng tờ tiền, xếp chúng theo từng mệnh giá từ 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng rồi cột lại thành từng bó. Phải mất gần 19 giờ đồng hồ, ba người mới đếm xong số tiền. Tổng cộng, hai bé để dành được gần 28 triệu đồng. Số tiền nặng gần 7kg.

Sau khi đã phân loại, cột lại thành bó, anh Tấn vẫn chưa dám chở con đến tiệm vàng. Anh lo lắng nhân viên tiệm vàng sẽ không chấp nhận giao dịch bằng tiền lẻ.

Buổi sáng đi chợ, anh ghé một tiệm vàng tại địa phương để hỏi xem có thể “mua vàng bằng vài kg tiền lẻ hay không”. Nghe anh nói, các nhân viên hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, khi thấy anh nghiêm túc, họ đồng ý và bảo anh về nhà đem tiền ra giao dịch. Sau đó, anh Tấn chở theo con gái cùng gần 7kg tiền lẻ đến tiệm vàng. Tại đây, các nhân viên khẳng định, tổng số tiền lẻ nói trên là gần 28 triệu đồng. Với số tiền này, anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng.

“Các bé nói, sau khi mua vàng tặng tôi, sẽ tiếp tục để dành mua máy tính xách tay cho Nhi. Tôi rất hạnh phúc vì hai con còn nhỏ đã có tính tiết kiệm và hiếu thảo”, anh Tấn chia sẻ thêm.

Anh Tấn và con gái chọn mua một chiếc lắc tay bằng vàng trị giá 27,7 triệu đồng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cầm trên tay chiếc lắc vàng của con, anh Tấn sướng rơn, cho biết mình vừa vui, vừa tự hào và cũng vừa xúc động. Anh tự nhận mình là một người cha nghiêm khắc, không gần với các con bằng mẹ nhưng lúc nào cũng dành tình yêu và hy vọng lớn cho con. Anh biết là các con luôn cảm nhận được điều đó.

“Mấy ngày qua các cô các chú trên mạng khen, mình cũng nở mặt nở mày vì 2 con lắm chứ. Món quà này chắc tôi không bao giờ quên trong đời đâu. Hiện tại vợ chồng tôi bán phở, cuộc sống cũng ổn định, mong ước lớn nhất là các con thành tài, thành người thôi và tụi nhỏ học giỏi lắm, lúc nào cũng là niềm tự hào của 2 vợ chồng”, anh xúc động chia sẻ.

Nhi và Duy tiết kiệm tiền bằng cách bỏ tiền lẻ vào hai thùng nước - Ảnh: Vietnamnet

Về phần mình, Xuân Nhi nói rằng chiếc lắc vàng đó không chỉ là công sức dành dụm của riêng em, mà còn là của em trai Võ Hoàng Duy (8 tuổi, nay là học sinh lớp 3). Cả 2 chị em đều đã rất cố gắng và nỗ lực hằng ngày, bớt ăn vặt, bớt tiêu xài để có được số tiền trên.

“Nhìn thấy ba vui, con cũng vui theo. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương tụi con, nuôi tụi con không lớn, nên tụi con cũng tự nhủ mình phải cố gắng học thật giỏi, là một người để ba mẹ tự hào. Con cảm ơn các cô chú, các anh chị đã khen, động viên tụi con”, em bày tỏ.

Ngoài ra, chị Đoàn Thị Thu Tâm (34 tuổi, mẹ Xuân Nhi) cũng thể hiện sự tự hào dành cho các con của mình. Chị ủng hộ việc các con bỏ ống tiết kiệm để hoàn thành được một mục tiêu nào đó, vì theo chị việc đó sẽ rèn cho các con đức tính tiết kiệm, kiên trì cũng như hiểu được giá trị của đồng tiền.