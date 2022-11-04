Cụ bà mất 400 tờ vé số ở Đà Nẵng: Được chàng trai tốt bụng chở đi kiếm giúp ngay giữa đêm

Xã hội 04/11/2022 20:00

Sau khi phát hiện mất cọc vé số thì cụ bà Nguyễn Thị Đại (71 tuổi, trú đường Bình An 7, Q.Hải Châu) bủn rủn chân tay, nước mắt chảy dài vì số tiền quá lớn đối với người bán vé số dạo như bà.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, cụ bà Nguyễn Thị Đại (71 tuổi, trú đường Bình An 7, Q.Hải Châu) đã đánh mất cọc vé số 400 tờ trong đêm qua 3/11. Cụ kể, sau khi phát hiện mất cọc vé số thì bủn rủn chân tay, nước mắt chảy dài vì số tiền quá lớn đối với người bán vé số dạo như bà.

Song, bà cụ bất ngờ được các cháu giúp đỡ, nhiều người xung quanh cũng đi tìm kiếm khắp nơi. Bà Đại xúc động chia sẻ: "Ngồi sau xe của các cháu mà nước mắt tôi chảy dài… Mấy đứa trẻ quá tốt bụng!".

Qua nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 1h30 sáng ngày 4/11, cụ bà đã tìm lại được cọc vé số (395 tờ) và được anh Hồ Khắc Uy (23 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) tốt bụng chở về tận nhà.

Cụ bà mất 400 tờ vé số ở Đà Nẵng: Được chàng trai tốt bụng chở đi kiếm giúp ngay giữa đêm - Ảnh 1
Cụ bà đã tìm lại được cọc vé số và được anh Hồ Khắc Uy tốt bụng chở về tận nhà - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ Vietnamnet, anh Hồ Khắc Uy cho biết anh rời chỗ làm (một công ty điện tử ở Đà Nẵng) lúc 20h30 tối ngày 3/11. Thấy cụ bà bán vé số ngồi trước cây ATM trên đường Trưng Nữ Vương (Q.Hải Châu) với gương mặt thất thần, nước mắt chảy dài, nghi có chuyện chẳng lành, anh ghé lại hỏi thăm. Khi biết cụ bà vừa đánh mất cọc vé số vừa nhận từ đại lý ra, anh liền cùng bà đi kiếm khắp khu vực gần cây ATM, sau đó chở bà đi các tuyến đường.

Uy chia sẻ: “Bà cụ thường đi bán vé số dạo, đã vài lần ngồi nghỉ ngay trước công ty em làm việc. Thỉnh thoảng em mua vé số cho bà, có lần lại gửi bà ít quà bánh nên 2 bà cháu cũng hay trò chuyện. Đêm qua em gặp bà cũng ở trước cửa công ty, bà kể về việc để quên cả tập vé số nên em chở bà quay lại tìm”.

Cụ bà mất 400 tờ vé số ở Đà Nẵng: Được chàng trai tốt bụng chở đi kiếm giúp ngay giữa đêm - Ảnh 2
Cụ bà được đưa tới trụ sở công an phường Hòa Thuận Tây để chờ nhận lại vé số đánh mất - Ảnh: Vietnamnet

Tổng số vé bà cụ nhận từ đại lý là 400 tấm, chỉ vừa bán được 5 tấm tại khu vực cây rút tiền Vietcombank (407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), sau đó để quên mất.

Chàng thanh niên quyết định cùng bà cụ chờ đến gần 12 giờ đêm. Thấy bà mệt mỏi muốn về, Uy xin chụp ảnh để nhờ đến cộng đồng mạng.

Em cho biết: “Sau khi trang Đà Nẵng đăng tải giùm bà, rất nhiều người gọi điện cho em để xin hỗ trợ. Cùng lúc đó em cũng nhận được điện thoại của một chú nhận là người nhặt được. Khi ấy còn có một anh hỗ trợ em liên hệ công an phường Hòa Thuận Tây, chúng em đưa bà lên đấy rồi mới hẹn gặp để nhận lại. Xong xuôi hết cả, khi em đưa bà về nhà là hơn 1 giờ sáng”.

Cụ bà mất 400 tờ vé số ở Đà Nẵng: Được chàng trai tốt bụng chở đi kiếm giúp ngay giữa đêm - Ảnh 3
Anh Hồ Khắc Uy (23 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) là người chở bà cụ đi tìm kiếm cọc vé số - Ảnh: Báo Thanh niên

 

 

Theo lời cụ Đại, người đàn ông đã nhặt được cọc vé số không để lại tên tuổi và cho rằng đó là "việc phải làm". Nhặt được thì chủ động liên hệ hẹn gặp bà Đại để trả lại. Sau đó, trước sự chứng kiến của cán bộ công an, cụ bà đã nhận lại 395 tờ vé số bị đánh rơi. 

“Tôi biết ơn chú đó. Chú nói đó là "việc nên làm" và an ủi tôi. Xã hội có nhiều người tốt khiến tôi cảm tôi ấm lòng…”, bà Đại nói.

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