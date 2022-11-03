Theo thông tin từ VTC News, vào chiều 3/11, người thân và đại diện các đoàn thể, chính quyền xã Vĩnh Thuận (Vĩnh Thạnh, Bình Định) có mặt tại nhà chờ đón thi hài nữ sinh Đinh Thị T. (21 tuổi) tử vong trong vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội hóa trang ở khu Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), xảy ra vào tối 29/10.

Đến 14h15 cùng ngày, chiếc xe đưa T. về tới cổng, kết thúc chuyến hành trình dài đầy xót xa để về với vòng tay người thân. Anh Đinh Văn Khuân (cha T.) bước những bước xiêu vẹo tưởng chừng muốn ngã quỵ về phía cổng, cánh tay anh run run đưa về phía trước rồi ôm chầm chiếc áo quan mà bên trong là thi thể đứa con gái anh yêu hơn cả mạng sống.

Mẹ của T., chị Đinh Thị A Ngát (40 tuổi) cũng bật dậy, yếu ớt lao về phía chiếc ô tô vừa đỗ trước cổng nhà. 4 ngày không ngủ, ngóng chờ con về từng giây từng phút cũng là thời gian chị Ngát sống trong niềm đau cùng cực. Chị thương con đang nằm lạnh lẽo nơi xứ người, đau xót khi con ra đi mà không có ba mẹ bên cạnh.

Chiếc vali hành lý của T. cũng được đưa về cùng - Ảnh: VTC News

Người dân đưa thi thể của em T. vào nhà - Ảnh: VTC News

Giờ phút chiếc xe đưa con về tới nhà, nỗi đau vỡ òa khiến chị ngã quỵ, phải nhờ người thân dìu đỡ. Vợ chồng anh chị tiễn con đi bằng những giọt nước mắt của niềm hy vọng con có tương lai tươi sáng và chẳng ngờ 3 năm sau phải đón con về bằng nước mắt của nỗi đau sinh ly tử biệt. "Lúc con đi khỏe mạnh tươi tắn, sao giờ con về lạnh ngắt thế này T. ơi. Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con ”, chị Ngát nức nở.

Hành trình cuộc đời của nữ sinh ngoan hiền kết thúc trong sự bàng hoàng, tiếc thương của hàng xóm, bạn bè cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai của những người thân trong gia đình.

Ông Đinh Văn Khuân (cha T.) đau đớn khi đón con gái trở về - Ảnh: VTC News

Gia đình, hàng xóm bật khóc nức nở bên thi thể của T. - Ảnh: VTC News

Người thân của T có mặt từ rất sớm để đón thi thể của cháu gái trở về - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc này và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tối 29/10.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã quyết định hỗ trợ 20 triệu won (14.091 USD) tiền động viên và 15 triệu won (10.569 USD) chi phí tổ chức tang lễ cho gia quyến. Chi phí vận chuyển thi thể về nước được bao gồm trong chi phí tang lễ.