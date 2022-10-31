Ngồi thẫn thờ giữa nhà, bà Đ.T.A.N. (40 tuổi, mẹ của T.) gào thét gọi con trong tuyệt vọng. Bà con lối xóm cho hay, từ đêm qua tới giờ, người phụ nữ đáng thương này liên tục khóc ngất khiến ai nấy cũng nghẹn đắng vì quá tội nghiệp. Theo bà N., vợ chồng bà chỉ có T. là con. Từ lúc cưới nhau, hai vợ chồng làm lụng vất vả nên không dám sinh con nhiều vì sợ con thiếu thốn sẽ khổ cho các con. Vì vậy, từ lúc T. ra đời, hai vợ chồng bà quyết tâm dồn hết sức lực để chăm lo cho con đầy đủ.

Liên quan đến em Đ.T.T. (21 tuổi) - nạn nhân người Việt Nam duy nhất trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), rất nhiều người thân trong gia đình và bà con hàng xóm có mặt tại nhà của em để thăm hỏi, động viên cha mẹ em sau khi nhận được hung tin.

Cũng theo bà N., vì quá thương con, vợ chồng bà suốt ngày làm việc, dành dụm tiền bạc để lo cho con. Nhiều lúc mệt mỏi, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn cũng không dám cãi nhau vì sợ con mình biết và buồn, học hành không được, bệnh đau nơi đất khách quê người không ai chăm lo.

Bà N. đau lòng nói: "Vợ chồng tôi thức khuya dậy sớm, làm đủ thứ việc nương rẫy để chăm lo cho con. Năm 2019, con tôi muốn đi du học Hàn Quốc vì nó rất thích được học và trải nghiệm cuộc sống bên đó nên vợ chồng tôi cũng cố gắng làm tất cả để đưa con đi du học. Từ ngày qua đó đến nay, con tôi về thăm nhà được hai lần. Tết này, cháu nó về ở chơi được một tháng. Cả nhà ai cũng vui lắm. Tôi nhớ con tới mức ôm con suốt ngày vì nó là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. Nhìn nó đi học về cười nói vui vẻ, bao nhiêu cực nhọc vợ chồng tôi bỗng nhiên tan biến hết".

"Mỗi ngày nó rảnh là gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, nói nhớ và thương ba mẹ nhiều lắm. Tôi nghe mà nhớ con đến nao lòng. Đôi lúc nhìn con mà nước mắt cứ muốn trào ra nhưng tôi nào dám. Đêm trước khi xảy ra vụ việc, tôi có gọi cho T. thì con nói đang có công việc, nó sẽ gọi lại sau. Trước khi tắt máy, nó bảo nó yêu ba mẹ nhiều và rất nhớ ba mẹ. Vậy rồi ngày hôm sau, chúng tôi nghe con gặp nạn thế này...", bà N. lại nghẹn lời.

Nhiều người thân trong gia đình và bà con hàng xóm có mặt tại nhà của em để thăm hỏi, động viên cha mẹ em T. - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngồi bên cạnh vợ, ông Đ.V.K. (42 tuổi, cha của Đ.T.T.) đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào kể ngay trong đêm nhận được tin báo từ đứa con nuôi ở Hàn Quốc, ông không tin vào tai mình. Ông bảo người con nuôi hãy kiểm tra và xác minh thật kỹ lưỡng.

Ông K. cho hay vừa rồi T. dự định sẽ đưa vợ chồng ông sang Hàn Quốc chơi cho biết thủ đô Seoul. Ông K. bật khóc: "Vợ chồng tôi dự định cuối tháng 11 này sẽ sang Hàn Quốc thăm con. Tội nghiệp con tôi quá, nó bảo thích ăn thịt ếch. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ấy vậy mà cơ sự lại ra như vầy. Tôi thương con tôi quá, đến giây phút cuối đời mà không được nhìn thấy ba mẹ. Làm ba làm mẹ mà cũng không được ở bên con lúc con ra đi để nhìn con lần cuối".

Vợ chồng bà lâu nay dành dụm được ít tiền, dự định sẽ sang Hàn Quốc thăm con và mua sắm cho con một số đồ đạc. Bà N. nói trong nước mắt: "Tôi sợ con bên đó thiếu thốn nhưng nó không dám nói nên định sẽ qua đó thăm con rồi mua đồ cho con đầy đủ. Vợ chồng tôi làm ngày làm đêm. Trời ơi, bây giờ con tôi còn đâu nữa".

Bên cạnh đó, theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào sáng 31/10, lễ viếng nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc) đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Soonchunhyang. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã gửi vòng hoa đến viếng.

Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh đã tới viếng và chia buồn với gia quyến nạn nhân. Sáng cùng ngày, Vụ Khu vực Bộ ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi điện chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam và cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch Itaewon. Theo nguyện vọng của gia đình nữ sinh T, lễ viếng được tổ chức theo nghi thức đạo Phật sau đó thi hài sẽ được đưa về Việt Nam để làm lễ an táng tại quê nhà.