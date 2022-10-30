Người mẹ Việt bật khóc nức nở tìm con gái vì mất liên lạc sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Xã hội 30/10/2022 14:00

Liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon của Seoul (Hàn Quốc), bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) khóc ròng sau nhiều giờ liền không liên lạc được với con gái.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) cho biết con gái mình là Đ.T.T. (21 tuổi) hiện đang du học ở Seoul (Hàn Quốc) đã mất liên lạc sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul vào tối 29/10.

Bà Ngát bật khóc nức nở: "Tôi theo dõi tin tức thì hoảng hồn, liền gọi cho T. ở bên đó nhưng mãi tới giờ vẫn không liên lạc được. Bạn trai và các bạn của con có liên hệ về nói tối qua T. đi chơi ở khu vực đó, sau đó bị lạc bạn bè và mãi tới giờ vẫn không thể nào liên lạc được. Cả đêm qua tới giờ gia đình mất ăn mất ngủ hóng tin con, nếu con có mệnh hệ nào vợ chồng tôi sao mà sống nổi”.

Người mẹ Việt bật khóc nức nở tìm con gái vì mất liên lạc sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc - Ảnh 1
Đ.T.T. (21 tuổi) hiện mất liên lạc - Ảnh: Báo Thanh niên

Ông Đinh Văn Khuân (ba của T.) cũng hết sức lo lắng cho con gái, trong lòng như lửa đốt. Dù gia đình đã nhờ bạn bè, người thân tìm con nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Gia đình cũng cho biết T. từ nhà ở thị trấn Vĩnh Thạnh (Bình Định) sang Hàn Quốc du học gần 3 năm nay, thường xuyên gọi về nhà để tâm sự cùng gia đình. Nay lần đầu con mất liên lạc nên vô cùng bất an. Dù đã tìm cách liên hệ với con gái qua số điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cảnh sát Hàn Quốc cung cấp thông tin ban đầu về công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc có tên là T, sinh năm 2001 và cho biết thêm cơ quan cảnh sát đang tiến hành các biện pháp xác nhận, khẳng định nhân thân chi tiết của nạn nhân. Tuy nhiên, gia đình T. cho biết có nhờ người thân tới xác nhận nhưng không phải.

Người mẹ Việt bật khóc nức nở tìm con gái vì mất liên lạc sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc - Ảnh 2
Cảnh sát Hàn Quốc cung cấp thông tin ban đầu về công dân Việt Nam thiệt mạng trong vụ việc có tên là T, sinh năm 2001 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. 

Bệnh viện Hàn Quốc cho biết một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc

Một công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon.

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