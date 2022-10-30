Ám ảnh lời kể của người Việt may mắn sống sót trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, 82 người bị thương ở Hàn Quốc

Xã hội 30/10/2022 11:03

Anh Trần Long vẫn chưa hết bàng hoàng sau thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon (Seoul) khiến ít nhất 151 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, dẫn tin từ hãng thông tấn Yonhap, vụ giẫm đạp tối 29/10 ở khu phố Itaewon (Seoul) đã khiến ít nhất 151 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng, có 97 nữ và 54 nam. Phần lớn các nạn nhân ở độ tuổi rất trẻ, khoảng 20 tuổi. Trong đó có 19 người nước ngoài, đến từ Iran, Uzbekistan, Trung Quốc và Na Uy.

Vụ giẫm đạp chết chóc nhất trong lịch sử Hàn Quốc xảy ra tại một con hẻm nhỏ xuống dốc nằm gần khách sạn Hamilton sau khi hàng chục nghìn người đổ về khu phố đêm Itaewon để dự lễ Halloween. 

Ám ảnh lời kể của người Việt may mắn sống sót trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, 82 người bị thương ở Hàn Quốc - Ảnh 1
Hiện trường gây ám ảnh của thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon (Hàn Quốc) - Ảnh: Yonhap News

Liên quan đến thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng trên, theo thông tin từ báo Thanh niên, anh Trần Long (thợ cơ khí đã làm việc tại Hàn Quốc được 4 năm) vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh. Theo đó, anh Long cùng một người bạn đã bỏ ra 2 tiếng đi tàu từ Namyang đến Itaewon để chơi lễ Halloween vào tối ngày 29/10.

Anh Long chia sẻ, ngay khi đến Itaewon lúc 20 giờ, anh đã cảm nhận được sức ép của đám đông. Anh nhớ lại: "Đường vào Itaewon là một con dốc, hai bên đầy quán nhậu san sát nhau, chỉ có một lối đi chính giữa thôi. Khi đó, tôi muốn leo dốc để đi lên. Phía trước tôi còn một người đàn ông Hàn Quốc rất cao to, vạm vỡ. Vậy mà chúng tôi không chịu nổi sức ép từ những người đang đi xuống dốc. Cứ tiến lên bao nhiêu là bị họ đẩy ngược về bấy nhiêu. Mới ở lối vào thôi mà đã như thế thì có thể thấy càng leo lên cao, sức ép càng kinh khủng tới mức nào. May mà lúc đó tôi vẫn còn khỏe nên có thể chống đỡ để tiến lên".

Ám ảnh lời kể của người Việt may mắn sống sót trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, 82 người bị thương ở Hàn Quốc - Ảnh 2
Anh Trần Long cùng bạn tại ga Itaewon vào tối 29/10 - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo anh Long, giới trẻ Hàn Quốc chủ yếu vui chơi vào ban đêm. Vì vậy, trời càng tối, số người tan làm rồi đổ đến Itaewon ngày một nhiều. Tuy vậy, cho đến khi gặp hai mẹ con người Hàn Quốc mắc kẹt trong đám đông, anh Long mới quyết định quay về.

Anh Long chia sẻ thêm: "Đến khoảng 22 giờ, tôi đi ngang qua 2 mẹ con người Hàn Quốc, người mẹ khoảng 30 tuổi còn đứa bé chỉ tầm 10 tuổi. Xung quanh toàn người lớn và rất nhiều người hút thuốc nên đứa bé bắt đầu khó thở, khiến người mẹ hoảng loạn. Họ bị kẹt trong đám đông, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Vì vậy, tôi quyết định giúp đưa họ ra đường lớn dù lúc đó vẫn còn muốn đi chơi tiếp".

Ám ảnh lời kể của người Việt may mắn sống sót trong thảm kịch giẫm đạp khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, 82 người bị thương ở Hàn Quốc - Ảnh 3
Đám đông đổ về đông đúc tại phố Itaewon - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước khi thảm kịch xảy ra, anh Long còn nghe thấy đứa bé nói chuyện. Chừng 10 phút sau, khi gần thoát ra khỏi đoàn người rồi, đứa bé ngộp đến độ không còn nói được nữa, chỉ có thể gật gật lắc lắc. Anh Long cho biết: "Sau khi thoát ra ngoài thì họ cảm ơn tôi rối rít rồi về luôn. Tôi cũng không tưởng tượng nổi nếu họ kẹt trong đó thì sẽ xảy ra chuyện gì".

Sau đó, anh Long cũng ra về. "Đến khoảng 22 giờ 30, tôi đã bắt đầu thấy các tin tức về vụ chen lấn khi đang ngồi trên tàu về nhà. Về đến nơi là 0 giờ 30, nhưng tới 3 giờ sáng tôi vẫn chưa ngủ được vì vừa ám ảnh, vừa sợ. Chỉ cần một phút bồng bột và ở lại chơi tiếp thôi thì tôi cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra với mình", anh Long nói.

Toàn cảnh hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween (Hàn Quốc): Ít nhất 149 người thiệt mạng, nhiều người tử vong tại chỗ

Toàn cảnh hiện trường thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween (Hàn Quốc): Ít nhất 149 người thiệt mạng, nhiều người tử vong tại chỗ

Vụ việc giẫm đạp tại Itaewon, Hàn Quốc xuất phát từ việc hàng nghìn người chen lấn trong con hẻm nhỏ để dự lễ Halloween sớm.

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