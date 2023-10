Vụ việc ở Tịnh thất Bồng Lai sẽ diễn biến ra sao sau khi có kết quả giám định ADN của 27 người?

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 27 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (tức căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An.

Kết quả giám định ADN này đã được tống đạt đến cho 27 người bị trưng cầu giám định theo quy định pháp luật, trong đó có 6 người đã bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân đã đóng cửa Tịnh thất Bồng Lai, không hợp tác với cơ quan chức năng.